"Kicken und Lesen" trifft ins Schwarze

Die Teilnehmer sind, wie zu Beginn des Projekts im Februar berichtet, Jungen der Baden-Badener Realschule aus der fünften, sechsten und siebten Klasse. Zum ersten Mal nimmt die Stadt an "Kicken und Lesen" teil, das jährlich von der Baden-Württemberg-Stiftung initiiert wird. An insgesamt zwölf Standorten im Land wird die Aktion noch bis zu den Sommerferien durchgeführt. Örtliche Projektpartner sind neben dem Kinder- und Jugendbüro und der Realschule die Buchhandlung "Mäx & Moritz" sowie die Stadtbibliothek.

Frank, der die Maßnahme steuert, verrät seine Pläne: "Ich werde den Projektantrag erneut stellen." Denn: "Es hat alles gut geklappt." Bei einer Bewilligung würde das bedeuten, dass die Stadt erneut eine Förderung der Stiftung erhält - in diesem Jahr waren es 4 000 Euro. Dann würde man nachjustieren und gegebenenfalls weitere Projektpartner mit ins Boot nehmen.

In Franks Augen hat sich schon ein ganz praktischer positiver Effekt bei den Jungs eingestellt: In regelmäßigen 90-Minuten-Einheiten stehen die beiden Bereiche Fußball und Lesen im Mittelpunkt. Mittlerweile sei es so, dass die Jungs freiwillig zu den Leseaufgaben gingen und nicht nur die sportlichen Aufgaben im Fokus hätten - zu Beginn sei das anders gewesen, da sei das Lesen nur "zaghaft" angenommen worden. Das Projekt "hat die Leselust geweckt", ist sich Frank sicher. Auch die beteiligten Deutschlehrer bestätigten positive Auswirkungen und freuten sich darüber - schließlich sei "Lesen der Zugang zu allem", sagt der Kinder- und Jugendbüroleiter.

Man habe bei der Durchführung großen Wert auf Verbindlichkeit gelegt, daher habe es zu Beginn ein paar Wechsel gegeben, bis der Kreis der jetzigen Teilnehmer endgültig festgestanden habe. Das sich das bewährt habe und auch die Begeisterung für "Kicken und Lesen" an sich, werde dadurch deutlich, dass sich für das Jugendcamp beim SC Freiburg an einem Wochenende im Juli 15 der 19 Jungs angemeldet haben. Auch dort bekommen die Teilnehmer gleichzeitig sowohl Leseinput als auch Fußballtraining - und zwar von Profis. Auch die von "Mäx & Moritz" eigens eingerichtete Fußballbibliothek würde gut angenommen und bei der Rallye in der Stadtbibliothek seien die Jungs mit Elan dabei gewesen.

Zwei Höhepunkte waren laut Frank darüber hinaus der Besuch des KSC-Spiels und des Fanprojekts der Karlsruher im Mai. Und es folgen weitere: Im Juli gibt es eine Lesung an der Realschule mit dem Kinderbuchautor Frank Maria Reifenberg, im Moviac-Kino wird ein Fußballfilm gezeigt - und zum Abschluss geht die ganze Gruppe in der neuen Saison zu einem Bundesligaspiel in Freiburg.

Am heutigen Mittwoch wird das Projekt in der Sitzung des städtischen Jugendhilfeausschusses vorgestellt.