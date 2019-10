Knöllchen-Ärger landet im Schredder

Baden-Baden - Mit dem Lied "Lovely Rita" haben seinerzeit die Beatles einer "Meter-Maid", also einer Politesse, ein Denkmal gesetzt. Mehr als 50 Jahre später ist der Titel von Paul McCartney namensgebend für eine Ausstellung im Baden-Badener Rathaus, die sich dem Thema "Knöllchen" und der Arbeit des Gemeindevollzugsdienstes in all seinen Facetten widmet.





"Das Thema hat in Baden-Baden besondere Brisanz", machte Oberbürgermeisterin Margret Mergen am Montag bei der Vernissage deutlich. Sie verwies unter anderem auf die verwinkelte Altstadt mit wenig Parkmöglichkeiten und auf die vielen Touristen, die sich regelmäßig verfahren.

Etwa die Hälfte der Menschen forderten vom Gemeindevollzugsdienst der Stadt mehr, die andere Hälfte weniger Kontrollen, berichtete die OB von eingehenden Rückmeldungen. "Wenn sich das die Waage hält, machen wir es genau richtig", zeigte sie sich überzeugt.

Als Künstler Uwe Kaiser sich mit seiner Ausstellungsidee an Bürgermeister Roland Kaiser wandte, stieß er gleich auf offene Ohren. Der Künstler hat bereits Projekte zum Thema in Tübingen und Heilbronn realisiert. Nun hat er sich mit dem Alltag des Gemeindevollzugsdienstes in Baden-Baden beschäftigt, war unter anderem mit Klaus-Dieter Dziekan auf Streife. Zudem war Kaiser in Baden-Badens Partnerstädten Moncalieri und Karlsbad mit Mitarbeitern der dortigen Ordnungsdienste unterwegs und hat viele Eindrücke gesammelt, die sich nun in der Ausstellung wiederfinden.

Da gibt es beispielsweise großformatige Aufnahmen von Beamten bei der Arbeit und überdimensionale, zum Teil zerknüllte Strafzettel aus den unterschiedlichen Ländern. Auf einem Fernseher werden Interviews mit drei Gemeindevollzugsdienst-Mitarbeitern abgespielt.

Eine ganze Reihe von Miniatur-Bildern gibt die Beleidigungen wieder, denen die Ordnungshüter ausgesetzt sind. Kleinteilige Szenen, bevölkert mit Modelleisenbahn-Figürchen, sollen unter anderem das Thema Ordnung illustrieren und zum Nachdenken anregen.

Wer sich auf den Rathausfluren auf die Suche nach den vielen Exponaten begibt, stößt auch auf zahlreiche humorvolle Elemente. So können Besucher echte Strafzettel, die der Künstler gesammelt hat, in einen Schredder stecken und so ihren Ärger über vergangene Knöllchen bewältigen. Und die Tochter des Künstlers hat aus alten Knöllchen zarte Origami-Figuren gefaltet, die als Mobiles an echten Scheibenwischern in einem Rathaus- Treppenhaus baumeln - sie sollen beweisen, dass aus den ungeliebten Strafzetteln sogar etwas Schönes werden kann.

Die Ausstellung "Lovely Rita - Ordnung muss sein!" ist noch bis zum 2. August in den Fluren des Rathauses zu sehen. Start ist im Bürgerbüro am Jesuitenplatz, es gibt auch ein en Flyer, der den Weg zu den Exponaten weist. Die Öffnungszeiten sind immer montags bis mittwochs von 9.30 bis 16 Uhr, donnerstags von 9.30 bis 17.30 Uhr und freitags von 9.30 bis 13 Uhr.

Führungen durch die Ausstellung bietet der Künstler am Dienstag, 2. Juli, Donnerstag, 11. Juli sowie Dienstag, 23. Juli, jeweils um 14 Uhr an. Außerdem kann man jeweils mittwochs am 3. Juli, 16 Uhr, am 10. Juli, 17 Uhr, oder am 17. Juli, 16 Uhr, an Stadtspaziergängen mit dem Gemeindevollzugsdienst teilnehmen. Diese Angebote sind kostenlos, Treffpunkt ist jeweils am Bürgerbüro am Jesuitenplatz.

Eine Anmeldung unter (0 72 21) 93 20 07 oder per E-Mail an kultur@baden-baden.de ist allerdings erforderlich. Nach Vereinbarung sind zudem Führungen für Schulklassen möglich.