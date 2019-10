Leichtathletik "Jugend trainiert": Rekordbeteiligung









Schulsport-Kreisbeauftragte Sara Rosch konnte daher ein positives Fazit ziehen, trotz der hochsommerlichen Temperaturen. Zum sechsten Mal wurde im Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl ein Kreisfinale für die weiterführenden Schulen durchgeführt. Sprints, Hoch- und Weitsprung, Kugelstoßen, Speerwerfen und Ballwerfen, 800 Meter-Lauf und die Sprintstaffeln standen an. Für die herausragende Leistung sorgte Vanessa Kobialka vom Ludwig-Wilhelm-Gymnasium (LWG) Rastatt beim Kugelstoßen. Die 16-Jährige, die in der Leichtathletik für den TV Iffezheim startet, erzielte 13,62 Meter und holte damit die meisten Einzelpunkte.

Ebenfalls mit dem Sparkassen-Cup für die besten Einzelleistungen des Tages ausgezeichnet wurden Jakob Koegl (Klosterschule vom Heiligen Grab Baden-Baden) für 9,76 Sekunden über 75 Meter, Sara Lazarevic (Markgraf-Ludwig-Gymnasium Baden-Baden) für 4,83 Meter im Weitsprung, Josefine Fruchtmann (Windeck-Gymnasium Bühl) für 40 Meter beim Ballwurf sowie Benjamin Redzepagic (Gymnasium Hohenbaden Baden-Baden) für 4,70 Meter beim Weitsprung.

Bei den Ältesten belegten die Mädchen des LWG Rastatt in Gruppe II und die Mädchen der Lothar-von-Kübel-Realschule in Sinzheim in Gruppe II/2 die ersten Plätze. In der Wettkampfgruppe III setzten sich die Mädchen des Richard-Wagner-Gymnasiums Baden-Baden und die Jungs vom Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach durch. Die Gernsbacher hatten am Ende aber nur knappe 35 Zähler Vorsprung. Im Jungs-Wettkampf III/2 ging der erste Platz an die Augusta-Sibylla-Schule Rastatt. Bei den Mädchen IV siegte das Windeck-Gymnasium Bühl, bei den Jungs IV lagen die Realschüler aus Sinzheim auf Platz eins. Bei den Mädchen gab es einen packenden Kampf um Rang zwei: Die Plätze zwei bis vier trennten nur 32 Pünktchen.

Mannschaftsergebnisse: Mädchen II: 1. Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt 6 740 Punkte, 2. Klosterschule vom Heiligen Grab Baden-Baden 6 512 Punkte, 3. Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach 5 953 Punkte; Mädchen II/2: 1. Lothar-von-Kübel-Realschule Sinzheim 9 604 Punkte; Mädchen III: 1. Richard-Wagner-Gymnasium Baden-Baden 5 444 Punkte, 2. Markgraf-Ludwig-Gymnasium Baden-Baden 4 662 Punkte, 3. Gymnasium Hohenbaden Baden-Baden 4 421 Punkte; Mädchen IV: 1. Windeck-Gymnasium Bühl 4 658 Punkte, 2. Klosterschule vom Heiligen Grab Baden-Baden 4 396 Punkte, 3. Markgraf-Ludwig-Gymnasium Baden-Baden 4 378 Punkte, 4. L.-von-Kübel-Realschule Sinzheim 4 364 Punkte, 5. LWG Rastatt 3 917 Punkte, 6. Gymnasium Hohenbaden Baden-Baden 3 666 Punkte 3 750 Punkte.

Jungen III: 1. Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach 6 391 Punkte, 2. Klosterschule vom Heiligen Grab Baden-Baden 6 356 Punkte; Jungen III/2: 1. Augusta-Sibylla-Schule Rastatt 7 267 Punkte; Jungen IV: 1. Lothar-von-Kübel-Realschule Sinzheim 4 633 Punkte, 2. Gymnasium Hohenbaden Baden-Baden 4 220 Punkte, 3. MLG Baden-Baden 3 516 Punkte.