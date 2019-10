103 Schilder: Kurstadt startet bald in eine neue Ära









"Das neue Leitsystem kann mit der Anzeige von Restplätzen den Parksuchverkehr verringern. Autofahrern soll damit so leicht wie möglich der Weg gewiesen werden", teilt Annika Mengler vom städtischen Fachgebiet Tiefbau und Baubetrieb mit.

An fünf Standorten - stadteinwärts an der B500 von der Autobahn, an der B3 neu aus Rastatt und Kartung, an der B3 alt von Sinzheim und in der Rotenbachtalstraße aus dem Murgtal kommend - "begrüßen" die Schilder die Autofahrer mit der Aufschrift "Leitsystem Baden-Baden".

Die 103 neuen Hinweiszeichen unterscheiden sich nicht nur durch die Aufschrift, sondern auch in ihrer Funktionsweise: Während die statischen Objekte nur die Richtung zur nächsten Parkmöglichkeit anzeigen, verfügen 29 Standorte über eine dynamische Restparkplatzanzeige, die jeweils bekannt gibt, wie viele freie Parkmöglichkeiten es aktuell gibt.

Neun dynamische Schilder, wie kurz nach der Bushaltestelle Entenstallhütte auf der L84a von Varnhalt kommend, haben zusätzlich eine Freitextanzeige. Diese können bei Bedarf Parkhinweise geben. "Mithilfe der Freitextanzeigen kann der Verkehr bei Veranstaltungen direkt zu bestimmten Parkgaragen geleitet werden", so Mengler. Diese Displays können auch auf eine mögliche Sperrung des Michaelstunnels hinweisen. "In solchen Fällen bleibt die Umleitungsstrecke U1 des Michaelstunnels unverändert bestehen und wird entsprechend angezeigt." Der Tunnel rückt auch bei einem anderen Verkehrsführungsthema in den Fokus: Während das alte System die Autofahrer am Verfassungsplatz sowohl über die Lange Straße als auch durch den Tunnel ins "Centrum" geleitet hat, werden sie in Zukunft nur noch über die Lange Straße ins "Zentrum" gewiesen. "Am Verfassungsplatz wird der kürzeste Weg über die Lange Straße ins Zentrum angezeigt. Die Verkehrsteilnehmer, die in den Tunnel fahren, werden an der Ausfahrt Russische Kirche aber nach wie vor zum Zentrum gewiesen", erklärt Mengler. Ein Durchgangsverkehr durch die Stadt wie zu den Thermen sei nicht gewünscht. Der auswärtige Verkehr werde so frühzeitig auf die Umfahrung des Zentrums geleitet.

Gesteuert wird das neue System, für das die Stadt ungefähr 2,5 Millionen Euro investiert hat, über einen neuen Verkehrsrechner bei den Stadtwerken Baden-Baden. Die verfügbaren Stellplätze werden von den Parkhäusern direkt an den Rechner übermittelt und von dort die Informationen zu den Standorten gesendet. Neben Schildern und technischem System ist auch die Schreibweise von "Zentrum" und "Kongress" - bisher Centrum/Congress - geändert worden: "Die Verwaltung hat das beschlossen, da dies die gängige Schreibweise dieser Wörter ist", so Sibylle Hurst von der Stadtpressestelle. Neu ist auch, dass das System die Restplatzanzeigen auf die Internetseiten der Stadt, der Stadtwerke Baden-Baden sowie auf das Mobilitätsportal Karlsruhe überträgt.

Dass sich die Technik noch in einer Testphase befindet, zeigt aktuell das Anzeigeverhalten der dynamischen Schilder. Da die Anzeigen sich nicht nur bei einem freien Stellplatz sofort ändern sollen, springen sie momentan erst auf freie Parkmöglichkeiten, wenn die vorgegebene Anzahl von Parkmöglichkeiten zur Verfügung steht. Die Verantwortlichen suchen gerade die beste Strategie, ob beispielsweise bei zehn oder etwa erst 30 freien Plätzen die Anzeigen von Null auf die eingestellte Anzahl umspringen. "Diese Schwelle kann bei Bedarf angepasst werden", heißt es aus dem Rathaus.

Ausgenommen von zwei Verkehrszeichenbrücken am Festspielhaus und am Verfassungsplatz - hier sei aufgrund der Lage an der Oos eine spezielle Gründung notwendig - befindet sich "die Ausführung des Systems im Zeitplan", sagt Hurst. Die Ära des neuen Verkehrs- und Parkleitsystems steht somit unmittelbar bevor.