Schlossherrin fühlt sich "unfair" behandelt

Von Sarah Reith Baden-Baden - Mit einer auf Englisch verfassten Stellungnahme hat sich die Eigentümerin des Neuen Schlosses, Fawzia Al Hassawi, gestern zu Wort gemeldet. In dem Schreiben kritisiert sie die Berichterstattung im Badischen Tagblatt und die lokalen Behörden, denen sie vorwirft, ihre Pläne zu behindern. Sie sei "enttäuscht und traurig" über den "respektlosen und unfairen Artikel" in der lokalen Tageszeitung, heißt es darin übersetzt. Al Hassawi bezieht sich auf den BT-Bericht über den Termin, den sie in der vergangenen Woche mit Verwaltung und Denkmalschutz im Gemäuer des Neuen Schlosses hatte. Das BT hatte von der Erkenntnis der Verwaltung berichtet, dass der Zustand des Gebäudes schlechter ist als erwartet - und dass es in Bezug auf die Hotelpläne der Investorin viel zu tun gibt. Bürgermeister Alexander Uhlig hatte im BT-Gespräch erläutert, dass die Pläne, 112 Hotelzimmer in den historischen Bauten unterzubringen, nicht detailliert genug sind, um ihre Machbarkeit aus Sicht des Denkmalschutzes zu beurteilen. So sei zum Beispiel ungeklärt, wie Strom und Wasseranschlüsse in die Hotelzimmer geführt werden könnten und wie Klimaanlage und Heizung in dem historischen Gemäuer umgesetzt werden sollen. Auch die Fragen von Brandschutz und Barrierefreiheit seien offen. Er hatte angekündigt, dass die Hotelpläne vor einer Beurteilung für einige entscheidende Räume im Schloss detailliert ausgearbeitet werden müssen. Wenn sich zeige, dass man in diesen Bereichen eine zufriedenstellende Lösung hinbekomme, gebe es auch für das Gesamtprojekt Hoffnung, hatte Uhlig gesagt. "Kuss des Lebens" für "ein totes Gebäude" Auf diese konkreten Problembereiche und eine mögliche weitere Detaillierung der Pläne geht die Schlossherrin in ihrer Erklärung mit der Überschrift "Al Hassawi und der Kuss des Lebens für das Neue Schloss Baden-Baden" mit keinem Wort ein. Vielmehr kritisiert sie den Gegenwind, der ihr entgegengebracht werde. "Das Baden-Badener Schloss ist ein privater Besitz mit historischer Bedeutung und kein öffentliches Eigentum", macht sie deutlich. Seit dem Kauf des Schlosses durch ihren Vater Mubarak Al Hassawi 2003 habe niemand außer den Besitzern zur Unterhaltung der historischen Gebäude beigetragen: "Wir haben Millionen von Euro ausgegeben, einfach nur, um es so zu erhalten, wie es ist." Trotz des hohen Risikos wolle man das wertvolle historische Gebäude entwickeln, "aber alles, was wir bekommen, sind behindernde Maßnahmen von den lokalen Autoritäten und negative, unrealistische und unkonstruktive Publicity von den Medien". Das Baden-Badener Schloss, das im Übrigen kein "Neues Schloss" sei, wie es im Badischen Tagblatt beschrieben werde, sondern ein altes Bauwerk aus dem 11. mit Bauteilen aus dem 15. und 16. Jahrhundert, habe ohne "echtes und maßgebliches Entwicklungsinvestment" eine "tote Zukunft". In dem Schreiben heißt es weiter: "In den letzten paar Jahren wurden viele vorgeschlagene potenzielle Entwicklungsprojekte verhindert durch bürokratische Verzögerungen bei Behördengenehmigungen." Das habe in einem "erheblichen Verlust von Business-Gelegenheiten" resultiert. "Wir sind keine Wohltätigkeitsorganisation", betont Al Hassawi. Ihr Unternehmen sehe in dem historischen Gebäude das Potenzial zu einer "profitablen Business-Entwicklung", die in der Lage sei, "einem toten Gebäude den Kuss des Lebens zu geben". Man brauche aber die lokalen Autoritäten und die Öffentlichkeit, um Schwierigkeiten zu überwinden. "Wir müssen mit der negativen Publicity aufhören und uns darauf konzentrieren, den Prozess, Genehmigungen für die vorgeschlagene Entwicklung zu erteilen, zu beschleunigen und unser Ziel in der nahen Zukunft zu erreichen", heißt es abschließend. Kommentar

