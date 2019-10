Rohbau als Meilenstein

Bühl



Richtfest auf dem Lörch-Gelände Bühl (sie) - Richtfest für das aktuell mit Abstand größte Bühler Wohnbauprojekt: Am Freitagnachmittag wurde auf dem Lörch-Gelände gefeiert. Unter dem Titel "Wohnen am Campus" entstehen im Umfeld der historischen Villa Walchner bis Ende des Jahres 39 Wohnungen (Foto: sie).