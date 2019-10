"Man sieht es Pferden an, wie es ihnen geht" Von Nina Ernst



Baden-Baden - Mehr Pausen, mehr trinken, weniger Arbeitstage: Was dem Menschen in Zeiten großer Hitze guttut, ist auch für Pferde nicht verkehrt. Das weiß auch die Baden-Badener Kutscherin Sabrina Möller und richtet sich dementsprechend danach.



Sie muss sich mit ihren aktuell zehn Pferden, die ihren "Wohnsitz" am Ende der Gunzenbachstraße Richtung Wald haben, zwar nicht an Grenzwerte wie in Wien (35 Grad), Innsbruck (32 Grad) oder Berlin (30 Grad) halten. Dort dürfen die Vierbeiner bei diesen Temperaturen nicht mehr vor die Kutschen gespannt werden. Und doch achte sie natürlich auch ohne Gesetzesauflage darauf, dass es "für unsere Pferde passt". Auch wenn das teilweise unrentabel für ihr Kutschfahr-Unternehmen sei. Man versuche, alle Reservierungen auf den Vormittag zu verlegen, dass die Vierbeiner samt Kutscherin so früh wie möglich wieder den Weg nach Hause antreten können. Das sei aber nicht immer umsetzbar. Gerade, wenn sie beispielsweise für eine Hochzeitsfahrt gebucht sei, könne man den Termin schlecht verschieben. Die Verlegungen bringen dann mit sich, dass die Pferde entsprechend andere Schichten haben: "Die Zeiten, in denen sie laufen, sind kürzer", sagt Tierliebhaberin Möller. Wenn zudem ein zusätzlicher freier Tag für die Tiere möglich sei, dann werde der eingelegt. Die Taktung sei normalerweise so, dass die Vierbeiner zwei Tage lang die Kutsche ziehen und dann einen Tag frei haben. Bei den hohen Temperaturen wie zurzeit hätten sie eher nur einen "Arbeitstag" und dann einen Tag frei. Neben mehr Pausen steht auch mehr Trinken ganz oben auf Möllers Prioritätenliste. Gefüllte Wasserkanister gehörten zum täglichen Gepäck, das sie von der Gunzenbachstraße aus zum Kurhaus mitnimmt. Direkt am Standplatz bei den Kolonnaden stünden dann immer Eimer mit Wasser parat. Und auch die Füllstelle hinter der Bushaltestelle, die für sie immer zu erreichen sei, werde regelmäßig genutzt. Bei jeder Tour komme sie mit ihrem Gespann auch am "Bübchen-Brunnen" am Augustaplatz vorbei, in dem die Pferde dann einen Trunk genießen und ihren Durst stillen können. Ein großer Unterschied zu Berlin und Wien sei auch die Lage des Standplatzes - in den beiden Hauptstädten müssten die Kutschen in der prallen Sonne stehen. "Schatten ist das Wichtigste", erläutert Möller. Deshalb stehen ihre Pferde beim Warten auf Kundschaft vor den Kolonnaden im Schatten. Und da der Großteil der Fahrten durch die Lichtentaler Allee führe, seien die Tiere auch dort gut geschützt. Apropos schützen: Mit dem Baden-Badener Veterinäramt stehe man in sehr guter Verbindung. Jutta Winter, Abteilungsleiterin des Veterinäramts, bestätigt: "Möllers Gespanne sind tipptopp." Die Kutscherin sei extrem sachkundig und jeder ihrer Fahrer ebenso. Daher seien Grenzwerte unnötig, das Amt setze auf Möllers Fachwissen. Außerdem erläutert Winter: "Pferde sind sehr gut in der Klimaregelung." Sie könnten Hitze und Kälte gut wegstecken. Klar, seien die Tiere bei viel Anstrengung in der Hitze auch mal anfällig - wie beim Menschen sei das bei den Tieren aber auch individuell. Winter habe mit Kutscherin Möller nie die Erfahrung gemacht, dass sie ihre Pferde überlaste. Zudem stimme die tierärztliche Versorgung, und der Standplatz im Schatten sei "ganz wichtig". Und auch Möller ist sich sicher, dass sie und ihre Mitarbeiter ihre Vierbeiner bestens einschätzen können: "Wir sind alle Pferdeliebhaber und man sieht es den Pferden an, wie es ihnen geht!"

