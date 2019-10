Kinderbetreuung: Angebot gleich Nachfrage?

"Dafür muss alles so laufen wie geplant", machte Dürr jedoch deutlich. Ziel sei es, sicherzustellen, dass jedes Kind vor Schuleintritt eine institutionelle Förderung erhält.

Zum Stichtag 1. März dieses Jahres wurden in der Kurstadt 1 783 Kinder in 32 Kindertageseinrichtungen bei neun Trägern sowie in der Kindertagepflege betreut. Aktuell liegt die Betreuungsquote damit bei den unter Dreijährigen bei 31,6 Prozent und den über Dreijährigen bei 90,3 Prozent. Mit der bestehenden Struktur liegt Baden-Baden im Vergleich zu anderen Stadt- und Landkreisen bei allen Kennwerten im Mittelfeld, heißt es vonseiten der Verwaltung.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Kinderzahlen noch einmal angestiegen, führte Steffen Miller, Fachgebietsleiter Kindertagesbetreuung und Jugendförderung, aus: 59 Kinder unter drei und 93 Kinder über drei waren mehr zu betreuen. Man erwarte den Höhepunkt der demografischen Entwicklung im Jahr 2021. Zu dieser Bedarfsdeckung war in den vergangenen Jahren die Schaffung von 231 Plätzen beschlossen worden. Davon sind bereits 63 Plätze in Betrieb. Zuletzt hatte dazu die Eröffnung des Neubaus des Kindergartens Regenbogen im Mai in Steinbach beigetragen.

"Eine ganze Menge ist da im Gange", sagte Miller mit Blick auf die Schaffung der restlichen 168 Plätze: Die Waldgruppe "Hasensprung" könne aller Voraussicht nach im Juli starten, die städtische Kindertagesstätte Keltenweg soll im März 2020 ihren Betrieb aufnehmen, die Waldgruppe in den Schweigrother Matten laufe im "Vorläuferbetrieb" und die Erweiterung des Kindergartens St. Walburga in Sandweier soll voraussichtlich im September fertiggestellt sein. Letztes Projekt der Bedarfsplanung ist die Kita im Campuspark, in der ab Ende 2020 Kinder spielen und toben sollen.

Sind all diese Maßnahmen umgesetzt, würde man eine Betreuungsquote von dann 37,8 Prozent bei den Kindern unter drei erreichen und von 97,5 Prozent in der Altersgruppe über drei bis zum Schuleintritt.

Momentan fehlen laut den Sitzungsunterlagen jedoch noch Plätze. Kinder, die noch auf eine Zusage warten, könnten ihren Platz entweder erst später oder häufig nicht in der Wunscheinrichtung antreten. Der städtische Infodienst "Kita" will diesbezüglich Eltern unterstützen und Betreuungsalternativen unterbreiten. Miller machte deutlich, dass die Unterstützung der Eltern und die Schaffung noch fehlender Plätze höchste Priorität hätten.

Für den Fall einer weiteren, positiven Bevölkerungsentwicklung plant die Stadt dennoch vor, hieß es am Mittwoch. So sollen im Doppelhaushalt 2020/21 100 000 Euro Planungskosten für die Schaffung weiterer Plätze eingestellt werden. Dem muss der Gemeinderat in seiner Sitzung am 22. Juli zustimmen. Sollten weitere Plätze nötig sein, so wolle man versuchen, diese im Bereich der unter Dreijährigen in Haueneberstein und Sandweier zu schaffen. Dort liegt die Betreuungsquote nach Durchführung der geplanten Maßnahmen am niedrigsten, nämlich bei 28,9 Prozent. Im Bereich der über Dreijährigen wolle man bevorzugt in der Weststadt, in Oos, in der Cité und in Balg aktiv werden. Dortige Betreuungsquote nach den geplanten Maßnahmen: 90,4 Prozent, was im Vergleich zu den anderen Sozialräumen die niedrigste Quote bedeutet.

Auch für den Fall, dass das Bevölkerungswachstum zurückgeht, hat die Verwaltung Pläne. Die Räumlichkeiten sollen dann nicht ungenutzt bleiben, es sei mit Gruppenumwandlungen zugunsten der kontinuierlich stärker nachgefragten Ganztagsbetreuung zu rechnen. Dort könnten dann auch weniger Kinder pro Gruppe betreut werden.