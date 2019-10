Parken in der Innenstadt wird teurer

Von Harald Holzmann Baden-Baden - Parken im Zentrum der Kurstadt wird ab 1. Juli teurer. Die Gebühren in vier Parkgaragen können Geschäfte künftig für die Kundschaft in Form von Parkmünzen vergüten. In Lichtental und demnächst auch in Oos zahlt man auf bestimmten Parkplätzen für die ersten 30 Minuten keine Parkgebühren. Für Autofahrer in Baden-Baden ändert sich ab Montag beim Thema Parken einiges. Stadtwerke und Händlervereinigung Baden-Baden Innenstadt (BBI) informierten gestern darüber. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen im Überblick: Wie teuer wird das Parken in den von den Stadtwerken betriebenen Tiefgaragen? Ab 1. Juli zahlt man in Kongresshaus- und Vincentigarage 2 statt bisher 1,50 Euro pro Stunde. Der Preis in der Festspielhausgarage steigt von derzeit 1 auf 1,50 Euro. Nachts und an Vormittagen gelten niedrigere Preise. Im Cineplex-Parkhaus in der Cité bleibt es bei 1 Euro pro Stunde. Und was ist mit der Kurhaus-Garage? Die wird seit Jahresbeginn nicht mehr von den Stadtwerken betrieben, sondern von der landeseigenen Parkgaragengesellschaft. Dort zahlt man derzeit 2 Euro pro Stunde - vormittags weniger. Wie entwickeln sich die Preise bei den Kurzzeitparkplätzen am Straßenrand? In der Innenstadt (Marktplatz, Kolonnaden, Luisenstraße, Inselstraße) sind für eine Stunde künftig 2,50 statt 2 Euro fällig. In zentrumsnahen Bereichen (Lange Straße, hinter dem Festspielhaus, Stephanienstraße, Lichtentaler Straße, Gausplatz) kostet das Parken künftig 2 statt 1,50 Euro pro Stunde. Auf bewirtschafteten Parkplätzen im Außenbereich bleibt der Preis bei 1 Euro pro Stunde. Teurer wird auch das Parken am Hardbergbad, wo man das Auto künftig für 1 Euro statt 50 Cent pro Stunde abstellt. Welche Sonderregeln gelten für Lichtental und Oos? In Lichtental am Brahmsplatz kann man ab 1. Juli die ersten 30 Minuten gebührenfrei parken. Man drückt die Parkschein-Taste, ohne Geld einzuwerfen, und erhält dann einen Parkschein für 30 Minuten. Dasselbe System soll in Oos auf dem Parkplatz an der Festhalle eingeführt werden, sobald dort die neuen Stellplätze eröffnet werden. Was hat es mit der blauen Parkmünze auf sich, die gestern vorgestellt wurde? Kunden bekommen den sogenannten Parkcoin künftig in einzelnen Geschäften der Händlervereinigung Baden-Baden Innenstadt (BBI). Sie hat den Wert von 1 Euro und kann beim Bezahlen in den vier städtischen Tiefgaragen genutzt werden. Wie viele Münzen dabei jeweils ab welchem Einkaufswert ausgegeben werden, entscheiden die Geschäftsleute selbst. Welche Geschäfte machen da mit? Das wird man sehen. Mit von der Partie werden ausschließlich Geschäfte sein, die auch BBI-Mitglieder sind. BBI-Vorsitzender Matthias Vickermann hat die etwa 60 Mitglieder erst kürzlich informiert und ist auf den Rücklauf gespannt. Teilnehmende Händler zahlen 50 Cent pro Münze - die andere Hälfte des Betrags trägt die Parkgaragengesellschaft der Stadtwerke. Das Kaufhaus Wagener ist aber nicht mit von der Partie, wie Vickermann auf Nachfrage sagte. Wagener betreibe schließlich ein eigenes Parkhaus mit einem eigenen Gebührensystem. Macht die Kurhaus-Garage mit? Nein. Dort gilt der Parkcoin nicht. Gilt der Parkcoin auch für Kurzzeitparkplätze im Zentrum? Nein, dafür hätten die Parkscheinautomaten umgerüstet werden müssen. Das wäre technisch zu aufwendig geworden.

