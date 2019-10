Viele Schäden durch Dürre, Schnee und Käfer

Klima und Wetter machen dem Stadtwald verstärkt in vielerlei Hinsicht zu schaffen. So haben im vergangenen Winter starke Schneefälle in höheren Lagen zu einigen Schneebruchschäden geführt - besonders im Bereich der Roten Lache und am Eierkuchenberg.

Hinzu kommen die Dürreschäden aufgrund der starken Trockenheit im vergangenen Jahr. Besonders deutlich zeigten sich diese in den Tannenbeständen durch die Verfärbungen. Die Zunahme der Trockenheit, dies zeigen statistische Aufzeichnungen, ist ein generelles Problem in Deutschland. So verwies Hauck darauf, dass die Tage mit geringer Bodenfeuchte immer mehr zunehmen.

Neben der Trockenheit und zuweilen den Schneefällen sorgt auch noch der Borkenkäfer für große Probleme im Stadtwald. Bedingt durch die steigenden Temperaturen hat nun der Schwärmflug des Buchdruckers (Hauptschädling der Fichte und gefährlichste Borkenkäferart) mit aller Wucht eingesetzt. Durch den milden Winter ist zudem die Zahl der vermehrungsfähigen Borkenkäfer im Vergleich zu den Vorjahren überdurchschnittlich hoch.

Das bedeutet nach Einschätzung der forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg ein sehr hohes Befallsrisiko und somit eine große Menge an Borkenkäferholz in diesem Jahr.

Forstamtsleiter Hauck betonte, dass man im Baden-Badener Stadtwald trotz der Gefahren durch den Baumschädling auf den Einsatz von Insektiziden verzichte. Vielmehr gehe es darum, die betroffenen Bäume schnell zu fällen und maschinell zu entrinden. Dann könnten die Stämme auch noch längere Zeit im Wald gelagert werden und müssten somit nicht gleich abtransportiert werden.

Damit wies Hauck auch auf ein großes Problem für die Forstwirtschaft hin. Da die Borkenkäfer- und Dürresituation ein bundesweites Problem ist, besteht ein Überangebot vor allem an Fichtenholz auf dem Markt, was nicht nur einen schnellen Abtransport der Stämme erschwert, sondern die Preise auch stark unter Druck gesetzt hat.

Das Baden-Badener Forstamt geht daher von einer deutlichen Reduzierung der ursprünglich in diesem Jahr erwarteten Erlöse aus. Im aktuellen Doppelhaushalt sind Einnahmen aus dem Holzverkauf von 1,8 Millionen Euro geplant, doch diese werden sich nach jetzigem Stand auf 1,4 Millionen reduzieren.

Zur Sprache kam in der Sitzung des Ausschusses auch die Strategie der hiesigen Forstverwaltung hinsichtlich der Reaktion auf die Belastungen für den Wald. In der Kurstadt will man laut Hauck in erster Linie auf eine ausgeprägte Vielfalt durch einen "großen Strauß von Baumarten" setzen. Wenn rund 20 Baumarten sozusagen "auf einem Fleck" wachsen, dann gebe es auch beim Ausfall von zwei oder drei Arten keine kahlen Flächen, begründete er das Vorgehen der Verwaltung.