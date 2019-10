Im packenden Finale siegen die Lichtentäler

Iffezheim

Premiere mit neuem Dirigenten Iffezheim (rw) - Vor fast vollem Haus in der Festhalle hat der Musikverein Iffezheim am Ostersonntag sein erstes Konzert unter dem neues Dirigenten Markus Mauderer absolviert. Die Premiere ist geglückt: Das Publikum belohnte die Kapelle am Schluss mit stehenden Ovationen (Foto: rw). » Weitersagen (rw) - Vor fast vollem Haus in der Festhalle hat der Musikverein Iffezheim am Ostersonntag sein erstes Konzert unter dem neues Dirigenten Markus Mauderer absolviert. Die Premiere ist geglückt: Das Publikum belohnte die Kapelle am Schluss mit stehenden Ovationen (Foto: rw). » - Mehr

Bühl

Rebland-SG verliert knapp Bühl (moe) - Die Drittliga-Handballerinnen der SG Steinbach/Kappelwindeck (Foto: toto) müssen weiter um den Klassenerhalt bangen. Das Duell gegen den neuen Tabellenzweiten HCD Gröbenzell ging in der Bühler Großsporthalle äußerst knapp mit 23:24 verloren. » Weitersagen (moe) - Die Drittliga-Handballerinnen der SG Steinbach/Kappelwindeck (Foto: toto) müssen weiter um den Klassenerhalt bangen. Das Duell gegen den neuen Tabellenzweiten HCD Gröbenzell ging in der Bühler Großsporthalle äußerst knapp mit 23:24 verloren. » - Mehr

Dortmund

"Tatort": Psycho-Duell Dortmund (dpa) - Das BT bietet ab sofort auf seiner Homepage jeden Sonntag um 16 Uhr eine Vorschau auf den "Tatort" oder "Polizeiruf" am Sonntagabend in der ARD an. Heute geht es um den "Tatort" aus Dortmund, ein Psycho-Duell mit dramatischem Ausgang (Foto: WDR/Kost). » Weitersagen (dpa) - Das BT bietet ab sofort auf seiner Homepage jeden Sonntag um 16 Uhr eine Vorschau auf den "Tatort" oder "Polizeiruf" am Sonntagabend in der ARD an. Heute geht es um den "Tatort" aus Dortmund, ein Psycho-Duell mit dramatischem Ausgang (Foto: WDR/Kost). » - Mehr