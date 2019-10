Landschaftliche und musikalische Schönheit

Rastatt

Surreale Kunst in der Pagodenburg Rastatt (sl) - Das ist mal eine im besten Sinne unterhaltsame Ausstellung. Es gibt viel zu sehen, zu schmunzeln, aber auch zum Nachdenken. Der Kunstverein Rastatt zeigt surreale bis absurde Malerei und Skulpturen von Thomas Kocheisen und Ulrike Hullmann in der Pagodenburg (Foto: sl).

Baden-Baden

Radsportler seit 40 Jahren aktiv Baden-Baden (co) - Seit über 40 Jahren ist die Radsportgruppe HRP Baden-Baden aktiv. Die Pedalritter haben mit ihren Rädern Gebirgspässe und Langstrecken bezwungen und waren in Europa und den USA unterwegs. Martin Buchholz und Ernst Gebauer erinnern sich (Foto: co).

Murgtal

Schönste Touren durchs Murgtal Murgtal (red) - Der "Murgtal Wanderguide" mit 23 Wanderungen durch das Murgtal von Gaggenau bis Forbach ist jetzt in einer Auflage von 15 000 Exemplaren erschienen. Nach der Präsentation auf der Reisemesse CMT in Stuttgart (Foto: pr) liegt er nun vielen Verteilstellen der Region aus.

Murgtal

"Es gibt hier traumhafte Bilder" Murgtal (ham) - Die Gewinner der monatlichen Wetterbilder-Aktion des BT (Foto: Sämann) sind sich einig: "Es gibt hier traumhafte Bilder", befindet Thorsten Wunsch. Er und Werner Moser bekamen die beiden zweiten Preise. Als Siegerin zog die Glücksfee die Staufenbergerin Ursula Kugel.