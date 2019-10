Altes Kampfflugzeug als Star

(fuv) - Ultraleichtflugzeuge, die aussehen wie historische Doppeldecker, Sportmaschinen, Segel- und Modellflugzeuge: Das waren die Zutaten für den Tag der offenen Tür auf dem Flugplatz Baden-Oos. Der Aero-Club Baden-Baden und die Fliegergruppe Gaggenau hatten zu einem Tag rund um die Fliegerei eingeladen. Rund 30 Gastmaschinen gaben sich am Sonntag ein Stelldichein auf dem kurstädtischen Flugfeld.

Für die Besucher gab es also jede Menge Flugzeuge zu bewundern. Aber nicht nur das: Verschiedene Mitflugmöglichkeiten im Motor- und Segelflug eröffneten einen Blick von oben auf die Welt. Und dann war da noch ein ganz besonderer Gast: eine North American T-6. Ende des Zweiten Weltkrieges gebaut und seit einigen Jahren im Besitz dreier Flugbegeisterter war die T-6 der Star des Tages. Kein Wunder, wird das ehemalige Trainingsflugzeug für Kampfpiloten doch von einem 600 PS-starken Sternmotor angetrieben. Flugzeugfans gerieten ob des Sounds der T-6 beim Überflug über den Flugplatz ins Schwärmen, darunter Günther Hasel. Der 63-Jährige, der beruflich auf dem Baden-Airport tätig ist, durfte in der T-6 hinter Pilot und Miteigner Götz Spiegel Platz nehmen und einen Rundflug genießen. "Ich wollte schon immer einmal in einem Warbird (Kampfflugzeug, Anm. der Red.) mitfliegen", strahlte der Baden-Badener nach der Landung. Es sei eben nie zu spät für einen erfüllten Kindheitstraum, stellte Hasel fest.

Der Tag der offenen Tür auf dem Ooser Flugfeld litt unter den Temperaturen. Nikolaus Hertweck von der Fliegergruppe Gaggenau hofft, dass es im nächsten Jahr nicht ganz so heiß sein wird: Dann laden die Flughafenbetreiber und Vereine anlässlich des 110-jährigen Bestehens zum großen Flugplatzfest ein.