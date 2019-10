Regionalzug evakuiert

(red/nie) - Ein Regionalzug der Schwarzwaldbahn mit rund 400 Fahrgästen musste am Sonntagabend evakuiert werden. Gegen 16.55 Uhr war der Zug, der in Richtung Karlsruhe unterwegs war, auf Höhe des Hauenebersteiner Industriegebiets auf freier Strecke liegen geblieben, teilt die Polizei mit. Grund für den Ausfall war ein Schaden am Betriebsfahrzeug, also der Lok.

Rund 40 Einsatzkräfte der Baden-Badener Hauptwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren aus Haueneberstein und Sandweier waren vor Ort, Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) war hinzugerufen worden. Damit die vielen Reisenden ihre Fahrt fortsetzen konnten, wurde ein zweiter Zug gebraucht, der auf dem parallel verlaufenden Nachbargleis hielt. Die Reisenden stiegen mithilfe der Einsatzkräfte in den Ersatzzug um und konnten so mit Verspätung in Richtung Karlsruhe weiterfahren.

Die Polizei schreibt weiter, dass es aufgrund der hohen Temperaturen Priorität hatte, die Reisenden schnell mit Getränken zu versorgen, was Feuerwehr und Rettungsdienst leisteten. Ein Fahrgast klagte außerdem über Kreislaufprobleme und musste zur Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der gesamte schweißtreibende Einsatz dauerte laut Feuerwehr rund zwei Stunden. Für circa eineinhalb Stunden war die Rheintalstrecke zwischen Offenburg und Karlsruhe in beiden Richtungen für die Nahverkehrszüge gesperrt und es kam in diesem Bereich zu Zugverspätungen.

Passagiere der betroffenen Züge hätten die Möglichkeit gehabt, in Fernverkehrszüge umzusteigen, um ihren Weg fortsetzen zu können, sagte eine Bahnsprecherin dem BT. Da es nicht gelungen sei, die defekte Lok vor Ort wieder instand zu setzen, habe ein sogenanntes Hilfstriebfahrzeug eingesetzt werden müssen, das die Lok abgeschleppt habe.