Grenzen setzen und überwinden

Bühl

Sanierungsstau in Sportstätten Bühl (jo) - Die glänzenden Jahresabschlüsse 2018 der Stadtwerke GmbH und Sportstätten GmbH sind nur die eine, glänzende Seite der Medaille. Die andere, die schlechte, sind gravierende Sanierungsstaus in der Schwarzwaldhalle und im Schwarzwaldbad (Foto: bema/av).

Ottersweier

Meilenstein in der Fußballgeschichte Ottersweier (for) - Hermann Neuburger setzte vor rund 50 Jahren einen Meilenstein in der Fußballgeschichte der Region: 1968 gab er trotz vieler Widerstände den Anstoß zur Gründung der ersten Frauenmannschaft in Unzhurst und feierte mit seinen Damen daraufhin zahlreiche Erfolge (Foto: pr).

Bühl

Kork statt Gummi-Granulat Bühl (efi) - Kork oder Mischgranulat? Der Gemeinderat entschied sich bei der Vergabe der Neubauarbeiten für den Kunstrasenplatz im Hägenich für die umweltfreundlichere Lösung und votierte einstimmig für die Verwendung des hundertprozentigen Naturstoffs (Foto:bema/Archiv).