Südlicher Charme für Du-Russel-Straße

Südlicher Charme ist für die Du-Russell-Straße angesagt, die in ihrem oberen Bereich (zwischen Stephanienstraße und Einmündung Blechnergasse) durch eine große Treppenanlage über die ganze Breite mit einladenden Podesten und der Möglichkeit der Begrünung eine städtebauliche Aufwertung erhalten soll. Daher wird hier keine durchgehende Befahrbarkeit mehr gegeben sein. In diesem oberen Bereich steht auch die Erneuerung der Blechnergasse zwischen Stephanien- und Du-Russell-Straße an, wobei die bestehenden Natursteinrinnen beibehalten werden sollen.

Dies ist den Unterlagen des Bauausschusses zu entnehmen, der sich in seiner Sitzung am Donnerstag, 11. Juli, im Rathaus (ab 17 Uhr) mit dem zweiten Bauabschnitt im Sanierungsgebiet Südliche Neustadt befassen wird.

Den unteren Teil der Du-Russell-Straße zwischen Lichtentaler Straße und Ludwig-Wilhelm-Platz will man ebenfalls erneuern, wobei der Fußgänger mehr Raum erhalten soll. Die grundsätzliche Verkehrsführung wird hier aber beibehalten. Auch der Ludwig-Wilhelm-Platz hinter der evangelischen Stadtkirche - heute eine etwas unübersichtliche Verkehrsdrehscheibe - soll sein Gesicht verändern.

So ist eine Einbahnstraße vom Augustaplatz in Richtung Maria-Viktoria-Straße geplant. Die durch die geringere Breite frei werdenden Flächen sollen für Fußgänger, für diverse Stellplätze (Fahrräder, Taxis, Pkw, Reisebusse) verwendet werden. Stadtauswärts entstehen am Ludwig-Wilhelm-Platz zwischen Schiller-, Ludwig-Wilhelm- und Maria-Viktoria-Straße zwei Grünflächen mit jeweils drei Bäumen.

Bei der Gestaltung der Oberflächen gilt das Ziel einer einheitlichen Gestaltung des gesamten Sanierungsgebiets. Die Fahrbahnbereiche werden großteils asphaltiert, wobei am Ludwig-Wilhelm-Platz beidseitig entlang der Kirche der rote Farbasphalt zum Einsatz kommt, der bereits an der Kongresshauszufahrt zu finden ist. Auf der Seite der Kirche sieht das Konzept eine Gehweggestaltung mit Porphyrpflaster vor. Die Stufen der neuen Treppenanlage in der Du-Russel-Straße werden aus Naturstein hergestellt. Ein neues Pflaster erhält auch das Saroltagässchen zwischen Lichtentaler Straße und Ludwig-Wilhelm-Platz.

Die Bruttokosten für diesen zweiten Sanierungsabschnitt werden auf rund 1,17 Millionen Euro geschätzt. Hinzu kommen Kosten von etwa 400 000 Euro für Arbeiten der Stadtwerke und des Eigenbetriebs Umwelttechnik (Kanalnetz).

Während der Bauzeit - voraussichtlich zwölf Monate ab Januar 2020 - sind Verkehrseinschränkungen erforderlich. Die Arbeiten in der oberen Du-Russel-Straße und der Blechnergasse erfolgen unter Vollsperrung, während die untere Du-Russel-Straße und die Verbindung zwischen Augustaplatz und Maria-Viktoria-Straße unter halbseitiger Verkehrsführung hergestellt wird. Zu zeitweisen Vollsperrungen kommt es im Zuge der Kanalsanierungen in der Schiller- und der Ludwig-Wilhelm-Straße. Die Erreichbarkeit der Gewerbetreibenden und Hotelbetriebe wird nach Verwaltungsangaben ebenso berücksichtigt wie die Aufrechterhaltung des Busverkehrs.