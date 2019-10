Zuerst Vakanzverwalter - dann Pfarrer

Damit beerbt er Pfarrer Helmut Mödritzer, der die Vakanz bisher verwaltet hat - denn seit Januar 2017 ist bei der Friedensgemeinde das Amt des Pfarrers nicht besetzt.

Zwei Ausschreibungen hätten nicht zum Erfolg geführt, erzählt Sabine Schneider. Seither hielten Bettina Roller, Pfarrerin im Vertretungsdienst, und weitere Hilfspfarrer die Gottesdienste. Dies wird auch noch bis zum 30. November so sein, denn erst am 1. Dezember wird Pfarrer Knebel vom Vakanzverwalter zum Gemeindepfarrer. Berufen wird er dann vom Landesbischof. Das sei das gängige Prozedere, wenn zwei Ausschreibungen durchgeführt werden müssen und nichts bewirkten, erläutert Schneider. "Dann geht es los mit allem, was dazugehört", blickt Knebel voraus. Bis dahin übe er seine Aufgaben in "reduzierter Form" aus.

Sogleich kann Knebel auch viele Dinge aufzählen, die sein Interesse an der Pfarrerstelle geweckt haben. Schließlich ist er in der Gemeinde kein Unbekannter, hat er doch schon viele Gottesdienste dort gehalten. "An der Friedenskirche gefällt mir der Blick, wenn man hinein kommt, auf die Fenster, und wenn man hinaus geht auf die grüne Oase", sagt er. Er schätze die Atmosphäre sowie die Verbundenheit zur katholischen Gemeinde. Er freue sich auf die Arbeit mit dem "engagierten Ältestenkreis", der ebenfalls am 1. Dezember neu gewählt wird. Dann gibt auch Sabine Schneider nach zwölf Jahren ihr Amt als Vorsitzende ab. Gerne hätte sie mit Knebel zusammengearbeitet, beteuert sie, aber nach 30 Jahren Engagement sei Schluss.

Mödritzer begründet die Übergabe der Vakanzverwaltung zum jetzigen Zeitpunkt mit dem "fließenden Übergang". So könnten sich das Team, das dann ab 1. Dezember zusammenarbeitet, bereits finden und spätere Strukturen aufgebaut werden. Zudem ist Knebel, bis er seine Pfarrerstelle voll und ganz antritt, noch an seine derzeitigen Aufgaben gebunden. Er ist Beauftragter für Flucht und Migration im evangelischen Dekanat Baden-Baden und Rastatt und als Klinikseelsorger in der Acura-Klinik, im Gunzenbachhof sowie im Hospiz Kafarnaum tätig. Mödritzer geht ab jetzt wieder seinem "eigentlichen Teil im Kirchenbezirk" nach, und zwar als Schuldekan.