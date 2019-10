Mehr Menschen in Arbeit vermittelt

Rastatt

Raus aus der Arbeitslosigkeit Rastatt (vo) - Nahezu 18 Jahre lang war Raphael Schlager auf der Suche nach einer festen Anstellung. Jetzt hat er über das neue Teilhabechancengesetz, das im Januar in Kraft trat, den Sprung in den Arbeitsmarkt geschafft. Es bietet Langzeitarbeitslosen neue Perspektiven (Foto: pr).

Arbeitsagentur schließt früher Gaggenau (red) - Die Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit in Gaggenau hat künftig kürzere Öffnungszeiten. Ab Donnerstag, 2. Mai, verkürzt auch die Agentur für Arbeit in Rastatt einschließlich des Berufsinformationszentrums ihre Öffnungszeiten donnerstags von 14 bis 17 Uhr (Foto: dpa).

Dreister Fall von Leistungsbetrug Gernsbach (stj ) - An einen so dreisten Fall könne sich selbst Amtsgerichtsdirektor Ekkhart Koch nicht erinnern. Das sagte er am Dienstag kurz nach der Urteilsverkündung eines Strafprozesses, an dessen Ende für einen 58-Jährigen eine zweijährige Haftstrafe ausgesprochen wurde (Foto: av).

Jobcenter zieht Bilanz Baden-Baden (hez) - Der generell positive Trend auf dem Arbeitsmarkt hat sich im vergangenen Jahr auch in der Kurstadt deutlich bemerkbar gemacht. Dies geht aus der Bilanz des hiesigen Jobcenters hervor, die Leiterin Marie-Christine Junker jetzt präsentierte (Foto: Zorn).