Neuer Gemeinderat Sinzheim nimmt seine Arbeit auf

Die meisten seien mit der Arbeit als Ratsmitglied bereits vertraut, sagte der Bürgermeister. Er freue sich, dass sie trotz oder gerade wegen dieser Erfahrung erneut dieses "so anspruchsvolle und auch sehr beanspruchende Amt" wahrnähmen. Die neuen Mitglieder hätten noch keine Routine, brächten aber dafür "einen frischen Blick auf die Themen mit, die uns in Sinzheim bewegen - und genau das tut der Sache gut". Außerdem sprach das Gemeindeoberhaupt jenen seinen Respekt aus, die sich zur Wahl gestellt, aber diesmal keinen Platz hätten erringen können.

Ernst ging in seiner Rede auch darauf ein, dass nun mit der im Juli 2018 neu gegründeten Wählervereinigung Gemeinsam für Sinzheim (GfS) eine weitere, neue Fraktion im Gemeinderat vertreten ist. "Die Kommunalwahl hat die politische Struktur verändert", sagte Ernst. "Wir haben andere Mehrheiten." Der Rat setzt sich wie folgt zusammen: Sechs CDU-Sitze, sechs für die Grünen, vier für GfS-Räte, drei für die Freien Wähler (FW), zwei für die SPD und ein Sitz für die FDP. Es liege in der Natur der Sache, dass es zu vielen Themen ganz unterschiedliche Auffassungen geben werde, so Ernst. "Die Entscheidungsfindung wird nicht leichter", prophezeite er. Umso wichtiger sei es, dass im Gemeinderat eine "gute und konstruktive Diskussionskultur gelebt wird".

Das stellte er vor allem mit Blick auf die großen Herausforderungen in Sinzheim fest, die gemeinsam zu bewältigen seien:

Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2030 - Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen, Mobilität, Digitalisierung, Umweltbelange.

Laufendes Sanierungsverfahren Ortskern II - Ordnungsmaßnahme St. Vinzenz mit dem Vinzenz-Park, Entwicklung des gleichnamigen Kinderhauses, Ausbau Kirchplatz und Kirchstraße.

Geplante Erweiterung des Sportzentrums.

Unterhaltung von Schulen und Kindergärten.

Gesellschaftlicher Wandel im Bestattungswesen und Zukunft der Einsegnungshalle.

Straßen, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Bei diesen Aufgabenstellungen gebe es, so Ernst, "in den wenigsten Fällen ein klares Ja oder Nein". Das mache die politische Arbeit nicht einfacher. "Umso wichtiger ist es, dass im Gemeinderat ein Klima des Vertrauens besteht." Ihm liege viel an einem offenen und vertrauensvollen Miteinander, so der Bürgermeister. Er bedankte sich im Voraus dafür, dass die Ratsmitglieder in den kommenden fünf Jahren, so lange dauert ihre Amtszeit, neben ihrem Beruf viele Stunden in Gemeinderats- und Ausschusssitzungen verbringen werden. Dann verpflichtete Ernst die neuen Räte mit nachfolgenden Worten, die sie nachzusprechen hatten: "Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern."