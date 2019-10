Rathaus-Umbau wird deutlich teurer

Gaggenau



Kanalbruch: Haydnstraße gesperrt Gaggenau (red) - Sie gilt als heimliche Umgehung der Dauerbaustelle an der Badener-Brücke - doch ausgerechnet in der Haydnstraße in Ottenau kam es am Sonntag zu einem Kanaleinbruch. Bis der Schaden behoben ist, wird die Straße voll gesperrt bleiben (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Sie gilt als heimliche Umgehung der Dauerbaustelle an der Badener-Brücke - doch ausgerechnet in der Haydnstraße in Ottenau kam es am Sonntag zu einem Kanaleinbruch. Bis der Schaden behoben ist, wird die Straße voll gesperrt bleiben (Symbolfoto: dpa). » - Mehr