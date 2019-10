Wildblumen erfreuen die Zwei- und die Sechsbeiner

Rastatt



Projekt für den Artenschutz Rastatt (fk) - Ganz in seinem Element durfte sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Donnerstag im Rastatter Benzwerk fühlen. Er war nicht zur Werksbesichtigung gekommen, sondern um ein Biodiversitätsprojekt von Daimler zum Schutz der Artenvielfalt zu sehen (Foto: fk). » Weitersagen (fk) - Ganz in seinem Element durfte sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Donnerstag im Rastatter Benzwerk fühlen. Er war nicht zur Werksbesichtigung gekommen, sondern um ein Biodiversitätsprojekt von Daimler zum Schutz der Artenvielfalt zu sehen (Foto: fk). » - Mehr