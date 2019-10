Baufibel auf der Zielgeraden

Konstanz

Explosion beim Anlegen Konstanz (lsw) - Der Bootstrip einer Familie auf dem Bodensee endet mit einem Fiasko. Doch das Paar und die beiden Kinder können sich in letzter Sekunde retten. Auf ihrer Jacht ereignete sich am Samstag beim Anlegen im Konstanzer Hafen eine Explosion (Foto: Archiv). » Weitersagen (lsw) - Der Bootstrip einer Familie auf dem Bodensee endet mit einem Fiasko. Doch das Paar und die beiden Kinder können sich in letzter Sekunde retten. Auf ihrer Jacht ereignete sich am Samstag beim Anlegen im Konstanzer Hafen eine Explosion (Foto: Archiv). » - Mehr

Bühl

Schwimm-Meeting in Bühl Bühl (red) - Beim 27. Internationalen Bühler Schwimm-Meeting, das am Samstag im Schwarzwaldbad ausgetragen wird, gehen 428 Sportler an den Start, davon fast 130 aus dem Ausland. Die Schwimmabteilung des TVB nimmt mit 61 Athleten teil und stellt das größte Team (Foto: TVB). » Weitersagen (red) - Beim 27. Internationalen Bühler Schwimm-Meeting, das am Samstag im Schwarzwaldbad ausgetragen wird, gehen 428 Sportler an den Start, davon fast 130 aus dem Ausland. Die Schwimmabteilung des TVB nimmt mit 61 Athleten teil und stellt das größte Team (Foto: TVB). » - Mehr

Gernsbach

DRK-Regale "leer gefegt" Gernsbach (mk) - Der DRK-Ortsverein Gernsbach sammelt in der Kleiderkammer Spenden für Bedürftige. Doch zurzeit besteht ein verstärkter Mangel an Kinderkleidung. Durch den Rückgang der Spendenbereitschaft kann die aktuelle Nachfrage nicht mehr gedeckt werden (Foto: DRK). » Weitersagen (mk) - Der DRK-Ortsverein Gernsbach sammelt in der Kleiderkammer Spenden für Bedürftige. Doch zurzeit besteht ein verstärkter Mangel an Kinderkleidung. Durch den Rückgang der Spendenbereitschaft kann die aktuelle Nachfrage nicht mehr gedeckt werden (Foto: DRK). » - Mehr

Minsk

Auftakt der Europaspiele Minsk (sid) - In Minsk werden am Freitag die 2. Europaspiele eröffnet. Bei der Veranstaltung schicken die 50 Nationalen Olympischen Komitees 3 676 Athleten (Foto: dpa) an den Start. In 15 Sportarten, 13 davon olympisch, geht es teils um EM-Titel, teils um Olympia-Qualifikationsplätze. » Weitersagen (sid) - In Minsk werden am Freitag die 2. Europaspiele eröffnet. Bei der Veranstaltung schicken die 50 Nationalen Olympischen Komitees 3 676 Athleten (Foto: dpa) an den Start. In 15 Sportarten, 13 davon olympisch, geht es teils um EM-Titel, teils um Olympia-Qualifikationsplätze. » - Mehr