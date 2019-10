Musikverein feiert riesige Fete zum 125-Jährigen

Stellenweise kam das unermüdlich agierende Organisationsteam bei dem gigantischen Aufwand an seine körperlichen und mentalen Grenzen. Doch der Vorsitzende Christian Riese wurde während der Festtage wiederholt gelobt als ruhender Fels in der Brandung, der wieder erdete und die Zügel mit großer Übersicht in der Hand hatte. Unzählige Helfer vor und hinter den Kulissen sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Festtage. Um nur ein Beispiel von vielen zu nennen: Allein die zauberhafte Dekoration mit Notenblättern und Violinschlüsseln bis hoch zu den Deckenlampen im riesigen Festzelt und 336 mit Noten umwickelte Besteckkörbchen sprechen für sich.

Kulinarisch wurden Hunderte Besucher über die vier Tage aufs Feinste verwöhnt vom Küchenteam rund um Gerd Astor, unter anderem mit Pulled Pork oder Serviettenknödel mit Pfifferlingen. Barbetrieb, Cafeteria, ein Bierbrunnen im Freien, an alles war gedacht worden. In musikalischer Hinsicht hat der Jubiläumsverein zwei absolute Hammerkonzerte offeriert. Nicht nur die Jugend fühlte sich am Freitagabend angesprochen vom mitreißenden Auftritt der Dorfrocker. Claudius Ullrich hatte alle 27 offiziellen Fanclubs angeschrieben mit großer Resonanz, doch der überwiegende Teil der ausgelassen singenden, tanzenden und mitklatschenden Fans kam aus der Region. Zumeist im feschen Dirndl und der Krachledernen feierten sie fröhlich und durchweg friedlich Party mit spontanen Polonaisen und immer wieder aufbrandenden Beifallsstürmen für die Dorfrocker. Die drei Brüder aus Unterfranken, Tobias, Mark und Philipp Thomann, die sich als Leadsänger abwechseln und alle drei perfekt die "Rampensau" im besten Sinn geben, waren stets auf Tuchfühlung mit dem jubelnden Publikum. "Reißt die Hütte ab" heißt es in einem ihrer stets spektakulären Songs, und tatsächlich schien das Festzelt abzuheben bei der überschäumenden Stimmung.

Der Florianschor der Freiwilligen Feuerwehr Lichtental hatte gemeinsam mit den Dorfrockern einen richtig schrägen Auftritt, der Sänger Tobias einen Ritt auf der "Rakete" bescherte. Bis ganz zum Schluss warteten die sympathischen Jungs mit ihrem Riesenhit "Dorfkind", bis sie sich unter tosendem Beifall verabschieden mussten.

German Brass, die Echo-Gewinner von 2016, kennt man normalerweise aus dem Festspielhaus. Sie erreichten am Samstagabend mit ihrem "wilden Bläserspaß mit Augenmaß" vom ersten Takt an die Besucher im wiederum voll besetzten Festzelt, wo sofort mit Bravorufen reagiert wurde. Ob beim Polka-Express "Johann Strauß" ins Land der Magyaren, Kostbarkeiten aus Leonards Bernsteinzimmer wie "Somewhere" oder "Amerika" aus der "Westside Story" oder die Piratenjagd beim "Fluch der Karibik" - was die Formation in ihren Arrangements von Trompeter Matthias Höfs genreübergreifend präsentierte, war eine kongeniale Mischung aus Klassik, Jazz und Moderne und ganz viel schlitzohriger, pfiffiger Musikalität. Allein schon bei den verbal höchst feinsinnig gesponnenen Ansagen oder dem sprachlich fein ziselierten Gedicht zum 125-Jährigen des MVL bewiesen die genialen Bläser höchste Kunstfertigkeit. Stehende Ovationen, Bravorufe, Füßetrampeln und rhythmisches Klatschen wollten danach gar kein Ende mehr nehmen.

Am Sonntag dann feierten die Musiker weiter - mit einem großen Festumzug der Lichtentaler Vereine durch Lichtental und einem Massenkonzert mit mehr als 500 Musikern und dem bekannten Trompeter Walter Scholz unter dem Dirigat von Jürgen Ramin. (Weiterer Bericht folgt)