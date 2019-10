Vom chromglänzenden Cabrio bis zur "Ente"

Der Andrang der Oldtimer-Besitzer war gewaltig. Mehr als 500 Anfragen verzeichnete Culas und musste manche Absage erteilen. Letztlich werden sich 360 Oldtimer bei dieser Zeitreise durch die Automobilgeschichte im Kurgarten- und Kolonnadenbereich, am Goetheplatz und in der Lichtentaler Allee bis hin zum Stadtmuseum präsentieren. 83 unterschiedliche Marken, so Culas gestern bei einem Pressegespräch, sorgen für einen Rekord beim Oldtimer-Meeting.

Bei diesem Stelldichein der Automobil-Veteranen werden gleich zwei Jubiläen gefeiert, denn Bentley und Citroën freuen sich über ihr 100-jähriges Bestehen. Dabei ist Bentley in diesem Jahr die Ehrengastmarke: In einer Sonderschau sind 50 Bentleys - von den 20er Jahren bis zu aktuellen Coupés - zu sehen. Erstmals wird es beim Oldtimer-Meeting am Sonntag um 15 Uhr eine Automobil-Parade (mit 25 Bentleys) vor der Konzertmuschel geben.

Legendär sind auch Autos von Citroën. Dazu gehört natürlich der innovative 2 CV - liebevoll "Ente" genannt -, der mit einem sehr alten Modell vertreten sein wird.

Aber das Meeting bietet noch weitaus mehr. So rollen wieder etliche chromglänzende Vertreter der Belle Epoque der 20er und 30er Jahre an, als "sich die Designer noch austoben konnten", so Culas. Dazu zählen zum Beispiel drei Packard-Modelle mit spektakulären Kühlerfiguren und ein Maybach Cabriolet von 1932.

Das älteste Fahrzeug wird ein Bugatti 5 aus dem Jahr 1903 sein, der einst speziell für ein Rennen gebaut worden war, dann aber vorher disqualifiziert wurde. Dies hat sicherlich maßgeblich dazu beigetragen, dass er auch heute noch existiert und fahrbereit ist.

Aus dem Jahr 1917 stammt ein weiterer Rennwagen, ein American La France, der rund einen Liter Sprit je Kilometer verbraucht und daher auch einen 250-Liter-Tank hat. Beide Autos werden nebeneinander im Kurpark stehen und hin und wieder durch einen "Sound-Check" auf sich aufmerksam machen. Staunen können die Besucher auch über einen Stanley Mountain Wagon von 1913, der ganz alternativ nur mit verdampfendem Wasser angetrieben wird. Zu den Oldtimern gehören aber auch weniger prestigeträchtige Automobile wie etwa alte Kadetts oder auch Kleinwagen von der Isetta bis zum Messerschmitt-Kabinenroller.

Culas zeigte sich gestern überzeugt: "Die große Mischung macht das Oldtimer-Meeting so spannend." Und so wird die Entscheidung sicherlich nicht leicht fallen, wenn am Sonntagnachmittag zahlreiche Fahrzeuge in den verschiedensten Kategorien prämiert werden. Danach schließt traditionell ein Corso durch die Innenstadt das Meeting ab.

Besucher können sich wieder auf ein buntes Rahmenprogramm freuen, zu dem unter anderem nostalgische Garten-Partys mit stimmungsvoller Beleuchtung im Kurpark, musikalische Unterhaltung und Modenschauen gehören.

Zutritt zum Meeting hat man am Freitag von 17 bis 23 Uhr, samstags von 9 bis 23 Uhr und sonntags von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet freitags 6 Euro (Kinder über acht Jahre 4), am Samstag und Sonntag 11 Euro (Kinder über acht Jahre 6).