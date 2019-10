Autohändler Tri AG lehnt Wohn-Pläne für Ebertsgarten ab

Karlsruhe

Prozess um Bandenhehlerei Karlsruhe (dpa) - Zwei Männer und eine Frau müssen sich vor dem Landgericht Karlsruhe wegen Bandenhehlerei und Geldwäsche verantworten. Sie sollen zerlegte Autos im Wert von mehreren Millionen Euro in Polen gekauft und von dort weiter verschoben haben (Foto: Deck/dpa). » Weitersagen (dpa) - Zwei Männer und eine Frau müssen sich vor dem Landgericht Karlsruhe wegen Bandenhehlerei und Geldwäsche verantworten. Sie sollen zerlegte Autos im Wert von mehreren Millionen Euro in Polen gekauft und von dort weiter verschoben haben (Foto: Deck/dpa). » - Mehr

Gernsbach

"Herzklopfen" hilft Gernsbach (ueb) - Mit einem Lächeln erinnert sich Simone Girrbach an den Tag, an dem sie auf dem Ultraschallbild ihr Kind erkennen konnte. Sie und ihr Mann Christoph würden es lieben. Davon waren sie überzeugt, auch als sie nach einer Fruchtwasserpunktion erfuhren, dass ihr Sohn Trisomie 21 in sich tragen würde (Foto: Uebel). » Weitersagen (ueb) - Mit einem Lächeln erinnert sich Simone Girrbach an den Tag, an dem sie auf dem Ultraschallbild ihr Kind erkennen konnte. Sie und ihr Mann Christoph würden es lieben. Davon waren sie überzeugt, auch als sie nach einer Fruchtwasserpunktion erfuhren, dass ihr Sohn Trisomie 21 in sich tragen würde (Foto: Uebel). » - Mehr

Bühl

Fahrzeuge stehen tief im Wasser Bühl (jo) - Das Überlaufen eines Grabens sorgte in Bühl für erheblichen Sachschaden. Das Wasser ergoss sich in eine Garage, in der mehrere Personenwagen geparkt waren. In mindestens einem Fall entstand Totalschaden. Erstmals in der Praxis bewährt hat sich der Flutkanal. (Foto: bema). » Weitersagen (jo) - Das Überlaufen eines Grabens sorgte in Bühl für erheblichen Sachschaden. Das Wasser ergoss sich in eine Garage, in der mehrere Personenwagen geparkt waren. In mindestens einem Fall entstand Totalschaden. Erstmals in der Praxis bewährt hat sich der Flutkanal. (Foto: bema). » - Mehr