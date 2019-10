Gemeinsam für Sinzheim erweitert Vorstand

Nachdem die neu gewählten vier Gemeinderäte per Beschluss dem Vorstand kraft Amtes angehören, haben Johannes Hurst (bisher Schatzmeister und Pressebeauftragter), Tobias Trey (bisher Schriftführer) und Martina Hurst (bisher Beisitzerin) ihre Ämter zur Verfügung gestellt. Der Vorstand wird laut Satzung für zwei Jahre gewählt. Das bedeutet, dass die neuen Vorstandsmitglieder lediglich ein Jahr lang im Amt sein werden: Schatzmeister Florian Lusch, Pressereferent Kilian Küsters und Schriftführerin Jennifer Stohner.

Da die GfS inzwischen über 40 Mitglieder zählt, konnten die satzungsgemäß möglichen neun Beisitzerposten alle besetzt werden. Neben dem bereits amtierenden Beisitzer Thorsten Schrader kamen hinzu: Timo Belledin, Ronny Wiss-Rauchfuß, Monika Böhme, Dieter Kraus, Dagmar Rheinschmitt, Lukas Leppert, Marc-Oliver Dopf, Daniela Huck und Uta Förster. Zum Kassenprüfer wurde Leopold Hillebrand bestimmt.

In ihrem Bericht wies die GfS-Vorsitzende Alexandra Schrader-Christ auf die vielen Veranstaltungen hin, die seit Gründung der Wählervereinigung durchgeführt worden seien. Im Verlauf des Wahlkampfs habe eine äußerst dynamische Gruppe zusammengefunden, die auch so weitermachen werde. Dies sei auch das Erfolgsrezept bei der Kommunalwahl am 26. Mai, gewesen, bei der man auf Anhieb vier Sitze habe erringen können und damit zur dritten politischen Kraft in Sinzheim geworden sei, sagte die Vorsitzende erfreut.

Nicht ganz so rosig fiel dagegen der Bericht des Schatzmeisters Johannes Hurst aus. Ein Wahlkampf koste eben auch Geld, sagte er zur Erklärung. Im ersten Jahr sei es schwierig gewesen, mit dem geringen vorhandenen Budget einen umfangreichen Wahlkampf zu finanzieren. Dies werde in fünf Jahren angesichts von Mitgliedsbeiträgen von mehr als 40 Mitgliedern und vier Gemeinderäten, die einen Sonderbeitrag entrichten, deutlich besser aussehen.

Johannes Hurst berichtete im Anschluss in seiner Funktion als neu gewählter Fraktionsvorsitzender der GfS im Sinzheimer Gemeinderat über die Aufstellung und Planungen der Fraktion.

Eine einwandfreie Kassenführung wurde von Uta Förster bestätigt. Ronny Wiss-Rauchfuß beantragte die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte. In der Folge wurden noch einige Ideen gesammelt, die die GfS auf ihre Liste der Vorhaben setzte. Das Kommunalwahlprogramm für 2024 soll ab sofort entwickelt werden. Ebenso wurden Arbeitskreise ins Leben gerufen, analog zu den Themenschwerpunkten der Wahl. Die stellvertretenden Vorsitzenden Thomas Foerster und Marco Huck betonten, dass der GfS-Vorstand an das "sehr aktive" Jahr anknüpfen und weiterhin "treibende Kraft" in der Kommunalpolitik von Sinzheim sein möchte.

Interessierte Bürger sind zur ersten öffentlichen Fraktionssitzung am Montag, 22. Juli, um 19.30 Uhr im Gasthaus "Sinzheimer Hof" eingeladen.