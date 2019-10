"Trudys" großes Abenteuer: "Und abends wär′ ich frei"

Baden-Baden - "Ich wollt', ich wär' ein Huhn, ich hätt' nicht viel zu tun, ich legte vormittags ein Ei und abends wär' ich frei ... " Im Baden-Badener Tierheim hat man zurzeit einen ungewöhnlichen Gast, der eine Feststellung dieses berühmten alten Hühnerliedchens sehr wörtlich genommen hat. Es handelt sich um die Henne "Trudy", eine auf Hochleistungs-Eierproduktion hin gezüchtete sogenannte Hohmann-Legehenne. - "Ich wollt', ich wär' ein Huhn, ich hätt' nicht viel zu tun, ich legte vormittags ein Ei und abends wär' ich frei ... " Im Baden-Badener Tierheim hat man zurzeit einen ungewöhnlichen Gast, der eine Feststellung dieses berühmten alten Hühnerliedchens sehr wörtlich genommen hat. Es handelt sich um die Henne "Trudy", eine auf Hochleistungs-Eierproduktion hin gezüchtete sogenannte Hohmann-Legehenne. Möglicherweise hatte sie davon die Nase voll und hörte dann das Lied, in dem vom Freihaben die Rede ist. Aber nicht nur abends, sondern am besten gleich für immer, scheint sich Trudy gedacht zu haben und büxte kurzerhand aus, um sich auf eine Tour durch Baden-Baden zu machen. Dabei kam sie in die Große Dollenstraße, in der Anwohner sich doch Sorgen wegen der Henne auf Wanderschaft machten und den Tierschutzverein alarmierten. Tierheim-Azubi Lisa Dinger hatte dann einige Mühe, Trudy, die ihre neu gewonnene Freiheit nicht so einfach wieder hergeben wollte, im Bereich einer Baustelle einzufangen. Aber inzwischen scheint es ihr im Tierheim wirklich ganz gut zu gefallen. Sie ist recht komfortabel im Außengehege des Katzenhauses untergebracht und wird von den Stuben-Tigern mit großen Augen bestaunt. Aufgefallen ist, dass "Trudy" arg zerrupfte Schwanzfedern hat, was möglicherweise auf Rangstreitigkeiten mit anderen Hühnern in ihrem bisherigen Stall zurückzuführen ist. Aber es schmeckt der Henne bei den Baden-Badener Tierschützern sehr gut, sie könnte sich hier sicherlich einen längeren Fünf-Sterne-Ferienaufenthalt gut vorstellen. Im Tierheim, in dem es ohnehin zuweilen recht eng zugeht, wäre man allerdings ganz froh, wenn eine Vollpensions-Versorgung von "Trudy" auf Dauer doch nicht nötig wäre. Daher fragt man jetzt, ob jemand eine Legehenne vermisst beziehungsweise das hier abgebildete Tier wiedererkennt. Dies alles natürlich in der Hoffnung, dass "Trudy" aus einer Hobby-Hühnerhaltung getürmt ist und nicht aus einer Legebatterie. Übrigens: Nach drei Tagen im Baden-Badener Tierheim hat "Trudy" noch kein Ei gelegt. Soweit zum Thema Freiheit. Henning Zorn

