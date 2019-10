Exklusive Erkundungstour auf neuer Route

Über Monate ist am Panoramaweg fleißig gearbeitet worden. Denn: Die beliebte Route, schon 2004 als "Deutschlands schönster Wanderweg" prämiert, war seit 2017 nicht mehr als Premiumweg vom Deutschen Wanderinstitut zertifiziert. Der Grund: Die Zertifizierung war abgelaufen. Da zwischenzeitlich auch andere Regionen mit schönen Touren nachgelegt hatten, wollte man in der Kurstadt nicht einfach alles beim Alten lassen, sondern einige Schwachstellen angehen mit dem Ziel, nicht nur erneut das Siegel "Premiumweg" zu bekommen, sondern in dieser Kategorie auch eine noch höhere Bewertungs-Punktzahl als früher zu erzielen (wir berichteten).

Für monotone Strecken wurden deshalb abwechslungsreichere Alternativen gefunden. Auch Höhepunkte wie der Rosenneuheitengarten und der Battert, die bisher nicht auf der Route lagen, wurden eingebunden. Ob die Bemühungen Erfolg hatten, wird sich nun zeigen: In den nächsten Tagen wird Michael Jarmuschewski, Prüfer beim Deutschen Wanderinstitut, die Strecke begutachten und zertifizieren.

Grund genug, gerade die neu hinzugekommenen Bereiche einmal genauer unter die Lupe zu nehmen und zu erfahren, wie eine solche Zertifizierung eigentlich zustande kommt. Diese besondere Gelegenheit bietet die Baden-Baden Kur und Tourismus GmbH in Kooperation mit dem Baden-Badener Forstamt und dem Baden-Badener Weinhaus am Mauerberg in Neuweier den glücklichen Gewinnern der BT-Aktion.

Michael Jarmuschewski vom Wanderinstitut kommt aus diesem Anlass am 29. Juli extra noch einmal in die Kurstadt und nimmt die BT-Leser am späteren Nachmittag mit auf eine rund einstündige Tour über einen Teil des Panoramawegs. Dabei lernen die Teilnehmer die Besonderheiten des Weges kennen und erfahren einige interessante Fakten darüber, wie derartige Wanderwege eigentlich gestaltet sein müssen und bewertet werden.

Zur Stärkung ist danach ein kleines Picknick vorgesehen, bei dem man einige hiesige Weine vom Baden-Badener Weinhaus am Mauerberg probieren kann. Das Baden-Badener Forstamt steuert zu dem Picknick verschiedene Wildwurst-Spezialitäten bei. Und auch ein kleines Geschenk dürfen die Gewinner zum Abschluss mit nach Hause nehmen. Die genaue Uhrzeit und der Treffpunkt für die Aktion werden den Gewinnern mitgeteilt.

Das Badische Tagblatt verlost 10 x 2 Plätze. Die Teilnahme ist auf zwei Arten möglich: 1. Schreiben Sie eine Postkarte mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse an das Badische Tagblatt, Marketing, "Panorama", Postfach 10 00 33, 76481 Baden-Baden. 2. Senden Sie eine E-Mail an marketing@badisches-tagblatt.de und geben Sie das Stichwort "Panorama" sowie Ihren Namen und Ihre Adresse an. Mit der Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden, dass die persönlichen Daten zum Zweck der Gewinnspielabwicklung im Verlag gespeichert werden. Eine Nutzung für werbliche Zwecke oder eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels unwiderruflich gelöscht. Der Einsendeschluss ist am 14. Juli, 23.59 Uhr. Und nun viel Glück! Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.