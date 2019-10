Kritik an Haltebucht für Reisebusse

Während die Generalerneuerung der Du-Russel-Straße mit einer breiten Treppenanlage im oberen Bereich (wir berichteten) auf grundsätzliche Zustimmung stieß, warfen die städtischen Überlegungen zum Umbau der Verkehrsflächen am Ludwig-Wilhelm-Platz doch einige Fragen auf.

So soll auf der Ostseite des Platzes die Fahrbahn erheblich eingeengt werden, sodass hier nur noch Einbahnverkehr vom Augustaplatz in südliche Richtung möglich sein wird. Die so frei werdenden Flächen sollen für eine durchgehende Fußwegverbindung sowie für diverse Stellplätze (Fahrräder, Taxis, Reisebusse) verwendet werden. In stadtauswärtiger Richtung will man am Ludwig-Wilhelm-Platz außerdem zwei Grünflächen mit jeweils drei Bäumen anlegen.

Die künftige Einbahnregelung mit Fahrbahnverengung stieß bei Alfons Seiterle (CDU) auf grundsätzliche Bedenken. Man nehme sich somit in diesem Bereich die einzige Bypass-Möglichkeit zur Umgehung der Lichtentaler Straße.

Besonders in den kritischen Blickpunkt der Räte rückten aber die drei Kurzhalte-Stellplätze für Reisebusse, die hier vor allem Tagesgäste ein- und aussteigen lassen. Astrid Sperling-Theis (Grüne) meinte, dass diese Planungen den Ludwig-Wilhelm-Platz zu einem Verkehrs- und Wendeplatz machen würden und für eine "Entwertung" der Stadtkirche sorgten. Diesen Vorwurf wies Bürgermeister Alexander Uhlig zurück. Die Busse würden hier auch jetzt schon halten, und zwar direkt an der Sichtachse zur Kirche. Durch die Schaffung von seitlichen Haltepunkten "wird die Kirche wieder mehr herausgehoben".

Heinrich Liesen (FBB) bedauerte hinsichtlich der Umgestaltungsplanung: "Es geht hier nur um Busse und Straßen, aber nicht um Menschen." Die Busse könnten doch "weiter draußen" im Bereich des Gausplatzes halten. Alexander Wieland, Geschäftsführer der für die ganzen Sanierungsprojekte zuständigen städtischen Baugesellschaft GSE, betonte, dass dies keine Alternative sei. Der Gausplatz werde als Abstellfläche im Rahmen des Kongressbetriebs gebraucht. Es gebe für die Haltepunkte der Reisebusse keine andere Möglichkeit. Aber er zeigte sich überzeugt, dass am Ludwig-Wilhelm-Platz "etwas Schönes" herauskommen werde.

Auf Nachfrage betonte die Stadtverwaltung, dass die Reisebusse hier auch künftig nur kurz zum Ein- und Aussteigen halten sollen. Martin Ernst (FBB) vertrat die Ansicht, dass die Entscheidung über die Umgestaltungsmaßnahmen jetzt abgesetzt und bis zur Konstituierung des neuen Gemeinderats verschoben werden sollte. Dies lehnte aber eine Mehrheit des Gremiums ab.