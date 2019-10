Massive Hangsicherung nötig: Abriss verzögert sich Baden-Baden (nie) - "Wir haben größere Schwierigkeiten mit der Hangsituation", erklärte am Donnerstagabend in der Sitzung des Bauausschusses Björn Käckell vom Fachgebiet Gebäudemanagement. Er bezog sich dabei auf die zwei einsturzgefährdeten Häuser in der Balzenbergstraße mit den Hausnummern 42 und 44 (wir berichteten). (nie) - "Wir haben größere Schwierigkeiten mit der Hangsituation", erklärte am Donnerstagabend in der Sitzung des Bauausschusses Björn Käckell vom Fachgebiet Gebäudemanagement. Er bezog sich dabei auf die zwei einsturzgefährdeten Häuser in der Balzenbergstraße mit den Hausnummern 42 und 44 (wir berichteten). Bisher hatte es geheißen, dass vor dem im Herbst geplanten Rückbau der Gebäude lediglich kleine Maßnahmen zur Sicherung des hinter den Gebäuden liegenden Hanges nötig seien. Neue geologische Gutachten forderten nun aber "massive Fangzäune und Sicherungsmaßnahmen", erläuterte Käckell. Die Gebäude würden momentan die vielen Steine und das Geröll, das vom Hang herunterkomme, abfangen. Parkflächen nicht sinnvoll Diese Erkenntnisse erfordern einen neuen Zeitplan, den Käckell vorstellte: Aktuell laufen Planungen und Kostenermittlung, im September soll der Beschluss für die außerplanmäßige Ausgabe gefasst werden. Man wolle nicht bis zum Haushalt 2020/21 warten, da sich die Zeitschiene dann deutlich nach hinten verschieben würde. Zwischen Oktober und Februar sollen die Gehölze zurückgeschnitten und im März/April 2020 die Felssicherung errichtet werden. Für Mai ist dann der Rückbau der Gebäude vorgesehen. Stadtrat Martin Ernst (FBB) wollte wissen, was die Stadt mit der freien Fläche dann vorhabe. Käckell und Bürgermeister Alexander Uhlig führten aus, dass anfangs angedachte Parkflächen dort mittlerweile nicht mehr für sinnvoll gehalten werden. Man werde die Fläche daher lediglich begrünen. Dies begrüßte Stadtrat Werner Schmoll (SPD) als Aufwertung der Balzenbergstraße.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Bei Einbruch Schmuck erbeutet Baden-Baden (red) - Einbrecher haben das Schloss einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in Baden-Baden aufgebrochen. Sie drangen in die Wohnung ein und durchsuchten sie. Letztlich flohen sie mit Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Einbrecher haben das Schloss einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in Baden-Baden aufgebrochen. Sie drangen in die Wohnung ein und durchsuchten sie. Letztlich flohen sie mit Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro (Symbolfoto: dpa). » - Mehr