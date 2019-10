Großes Interesse an benzinloser Fortbewegung

Bühl

Verkehrslärm und Parkplatznot Bühl (mig) - Verkehrs- und Parkplatzfragen bewegen die Bürger der Südstadt am meisten. 770 Menschen leben im achten von der Stadt angestrebten Sanierungsgebiet "Südlicher Stadteingang". Nur rund 40 kamen am Mittwochabend zur Bürgerwerkstatt im Friedrichsbau (Foto: mig) .

Baden-Baden

Heel-Lauf ein voller Erfolg Baden-Baden (co) - Die Organisation war perfekt, die meisten Autofahrer zeigten Verständnis für kurzzeitige Straßensperrungen und die Teilnehmer waren begeistert von der Strecke: Der erste Heel-Lauf in und durch die Innenstadt war gestern ein voller Erfolg (Foto: Hecker-Stock).

Baden-Baden

Straßensperrungen durch Heel-Lauf Baden-Baden (red) - Der Heel-Lauf führt heute, 28. Juni, erstmals als Stadtlauf von Baden-Oos bis in die Baden-Badener Innenstadt. Zur Sicherheit der Teilnehmer werden entlang der Strecke mehrere Straßensperrungen nötig, teilt die städtische Pressestelle mit (Foto: Philipp/Archiv).