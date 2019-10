Frage nach Gerechtigkeit und demokratischen Werten

Baden-Baden

Zertifikate für Zusatzunterricht Baden-Baden (co) - Seit elf Jahren fördert der Rotary-Club Baden-Baden-Merkur Schüler der Abschlussklassen an der Werkrealschule Lichtental und der Nikolaus-Kopernikus-Schule Hügelshei m durch freiwilligen Zusatzunterricht. Dieses Jahr erhielten sechs Schüler die Zertifikate (Foto: co).

Saisonende am Festspielhaus Baden-Baden (red) - Die Saison ist zu Ende, und der langjährige Kapitän geht von Bord: Mit Anne Netrebkos Liederabend am Sonntag endet für Andreas Mölich-Zebhauser die 21-jährige Intendanz am Festspielhaus. Wir blicken auf seine Verdienste zurück (Foto: Deck/dpa).

Oldtimer haben Vorfahrt Baden-Baden (red) - Das 43. Oldtimer-Meeting beginnt am heutigen Freitag, 12. Juli und dauert bis Sonntag, 14. Juli. Rund 360 Oldtimer aus ganz Europa werden in Baden-Baden erwartet. Das bringt Verkehrsänderungen in der Innenstadt mit sich (Foto: vgk/Archiv).