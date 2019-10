Spannendes Top-Spiel zum Jubiläum des SVS

Sinzheims Bürgermeister Erik Ernst betonte in seiner Ansprache, dass auch der BVB sein 110-jähriges Vereinsbestehen unter dem Motto "Echte Liebe" in diesem Jahr begehe.

Ernst ging auf die Anfänge des SVS im Jahr 1929, den Aufstieg in die zweite Amateurliga im Jahr 1970, den Aufstieg in die Verbandsliga in der Saison 1981/82 sowie den Aufstieg der ersten Mannschaft in die Landesliga in der Saison 2004/05 ein. Die Vereinsmentalität sei durch gegenseitigen Respekt, Toleranz und die Heimatverbundenheit mit dem Motto "Sinze, meine Liebe" geprägt, so das Gemeindeoberhaupt. Der SV Sinzheim verfüge über eine große Strahlkraft in Mittelbaden, so sei man auch Partnerverein des Karlsruher SC im Rahmen der Jugendsportförderung.

Ernst betonte, dass nicht nur der Südbadische Fußballverband das Kunstrasenvorhaben des SVS als wichtiges Zukunftsprojekt betrachtete. Der Mannschaftskapitän der BVB-Traditionsmannschaft, Frank Mill, erwähnte vor Spielbeginn im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt, dass er angesichts der heißen Temperaturen heilfroh darüber sei, dass das anschließende Spiel noch nicht auf einem Kunstrasen stattfinde. Bundesligalegende Mill erwähnte schmunzelnd, dass es ihm ungeheuren Spaß mache, mit seinen ehemaligen Bundesligateamkollegen immer wieder dieselben Bundesligageschehnisse der "Glorreichen Zeiten" durchzugehen.

Der ehemalige Nationalspieler Mill fügte hinzu, dass er mit den unterschiedlichen Formationen der BVB-All-Stars Mannschaft zweimal wöchentlich von Beginn der Saison an im April bis Juli Freundschaftsspiele bundesweit bestreite. SVS-Sportvorstand Thomas Schöller erwähnte bei seiner Ansprache, dass man über die AH-Mannschaft einen guten Kontakt zum BVB pflege. Deren Trainer Günter Kutowski habe dem Gastspiel anlässlich des 90-jährigen Vereinsbestehens sofort begeistert zugestimmt.

Jugendvorstand Jochen Sammüller sagte, dass der SV Sinzheim über insgesamt 900 Mitglieder verfüge sowie 264 Jungen und 61 Mädchen in 20 Mannschaften dem runden Leder erfolgreich nachjagten. Und die SVS-Damenmannschaft habe im Juni den Bezirkspokal gewonnen, so Sammüller. Die beiden SWR- Moderatorenlegenden Volker Kottkamp und Hans-Reinhard Scheu verlasen die Aufstellung beider All-Stars Mannschaften, und mit dem Aufspielen des "Badnerlieds" vom MV Sinzheim und einem Showtanz der Seeräubergarde des Kartunger Narrenclubs liefen die Mannschaften mit Schiedsrichter Ralf Kientz unter frenetischem Applaus des Publikums auf das Feld des Fremersbergstadions.

Die SVS-All-Star-Mannschaft überraschte von Spielbeginn an die altgedienten ehemaligen BVB-Bundesligaspieler mit temporeichem und kombinationsstarkem Flügelspiel. Und so dauerte es nicht lange, bis bereits in der achten Spielminute das 1:0 für die Gastgeber durch Martin Fuhr mit einem sehenswerten Kopfball im gegnerischen Fünfmeterraum fiel. BVB-Keeper Jörg Kühl war hierbei chancenlos. Die BVB-All-Stars um Spielführer Frank Mill schüttelten sich jedoch einmal kurz, und bekamen bereits in der 12. Spielminute einen berechtigten Foulelfmeter zugesprochen, den sie durch Theo Schneider, bekannt aus der Westfalenliga, sicher zum 1:1-Ausgleich verwandelten. Mit einem Remis gingen beide Mannschaften bereits nach 40 Minuten aufgrund der heißen Temperaturen in die Halbzeitpause. Dort musste die Kabinenpredigt des BVB-Trainers Günter Kutowski bei seinen Zöglingen massive Wirkung gezeigt haben. Denn die BVB-All-Stars - allen voran der Spielmacher mit der Nummer Zehn, Giovanni Federico - trieben fortan die Spieler des SV Sinzheim nach Belieben in deren eigene Hälfte zurück. Die SVS-Abwehr wurde mehrmals mit langen Bällen zielgerichtet überrannt. Folglich gelang den Dortmunder Borussen die wohlverdiente Führung zum 2:1 in der 60. Spielminute durch Nico Yüksel.

Allmählich hatten sich die SVS-Allstars in der zweiten Spielhälfte wieder gefangen und sich an das anfänglich hohe Tempo der All-Stars gewöhnt, sodass in der 70. Spielminute postwendend der wohlverdiente 2:2-Ausgleich durch Dominik Haunss gelang. Fortan erkannten die Sinzheimer die Anfälligkeit der Abwehr der Dortmunder Borussen und brachten deshalb immer wieder den starken Flügelstürmer auf der linken Seite, Dominik Bittner, ins Spiel. Dieser brachte in der Folge die Heimmannschaft mit einem satten Volleyschuss aus 20 Metern verdient zum 3:2 in der 75. Spielminute in Führung.

BVB Gästekeeper Jörg Kühl, der mit Glanzparaden und Faustabwehraktionen der BVB-Abwehr bis dato die notwendige Stabilität verliehen hatte, war restlos bedient. In der 85. Minute erzielte jedoch der zuvor eingewechselte Marcel Wittel den Ausgleich für die Dortmunder Borussia zum 3:3-Endspielstand. Detlef Bögershause vom BVB vergab kurz vor Schluss eine erneute Führungsmöglichkeit der Dortmunder. Beide Teams fanden sich dann zur dritten Halbzeit, zur Partymusik der 90er Jahre von DJ Matsano, ein.