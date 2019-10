Auto-Veteranen wecken viele Erinnerungen

Sie schlucken Unmengen an Benzin, bieten kaum Komfort und haben keine Fahrhilfen. Trotzdem kann sich kaum jemand ihrem Zauber entziehen. Was fasziniert Millionen Menschen in aller Welt an alten Fahrzeugen, die Generationen und Geschlechter verbinden? "Es ist wie ein Rückblick in die Vergangenheit", erklärte Marc Culas. Er muss es wissen, denn er veranstaltete zusammen mit seiner Schwester Annabelle das 43. Internationale Oldtimer-Meeting in Baden-Baden, das ihr Vater Jean-Marc 1976 mit 35 Auto-Veteranen ins Leben gerufen hatte.

Das einstige Liebhaber-Event gehört heute zweifelsohne zu einem der wichtigsten und schönsten Oldtimer-Treffen Europas. Ob es der erste Kuss war oder die ersten Urlaubsfahrten mit den Eltern über den Brenner nach Italien - viele Erinnerungen hängen mit einem Auto aus der damaligen Zeit zusammen. "Den ersten Kuss vergisst man, das erste Auto nie", frotzelte Culas, selbst Besitzer von sechs Oldtimern.

Ein Bugatti Typ 5, Baujahr 1903, war das älteste Modell, das präsentiert wurde. Dieser Rennwagen der ersten Stunde wird auch Dietrich-Bugatti genannt, denn der elsässische Industrielle Eugène de Dietrich war auf den jungen Ettore Bugatti aufmerksam geworden und gab ihm den Auftrag, einen Sportwagen, den Bugatti Typ 5, zu entwickeln. Das Modell wurde nur zweimal gebaut.

Seine weit hinten angeordneten Sitze ließen nach Ansicht der technischen Kommissare nicht dem freien Blick auf die Straße zu, und so wurde das Fahrzeug bereits vor dem Start bei einem Rennen im elsässischen Niederbronn disqualifiziert. Zum Glück, denn das hat ihm wohl "das Leben gerettet". Die Rennautos zur damaligen Zeit überstanden meist nur ein Rennen und wurden danach verschrottet.

Der Besitzer des Bugatti Typ 5 hat ihn für zwei Millionen Euro versichert, und somit war es sicher auch das wertvollste Modell des diesjährigen Oldtimer-Meetings.

"Zu den preiswertesten Oldtimern gehören die VW Käfer, weil es davon die meisten gibt", weiß Culas. Und wer ist der größte Oldtimer-Freak? Ist es Dieter Weishaupt, der sein Haus verkauft hat und jetzt im Wohnwagen lebt, um sich den weltweit einzigen Bentley Petersens Torpedo Roadster leisten zu können? "Ich habe mein Leben lang davon geträumt", sagte er. Oder sind es Paul und Peter Winet, die statt Blut wohl Benzin in ihren Adern haben und mit ihrem Brain Bentley T2 gekommen waren? Verstehen kann das sowieso nur jemand, der selbst Herzklopfen verspürt beim Anblick eines Schmuckstücks auf vier Rädern.

Besonderes Augenmerk galt der diesjährigen englischen Ehrengastmarke Bentley. Eine eindrucksvolle Parade durch den Kurpark mit diesen noblen, traditionellen Automobilen kam auf Wunsch der Zuschauer zustande. Aus Anlass des gestrigen französischen Nationalfeiertags waren neben dem Geburtstagskind Citroën ebenso alle anderen französischen Oldtimer-Marken besonders herzlich willkommen.

So wurden beim "Concours d'élégance" die prämierten Modelle mit der französischen Nationalhymne, der "Marseillaise", geehrt. Zum ersten Mal vergab eine Kinder-Jury, bestehend aus Claire (8), Maurice (7) und Jean-Luc (5), einen Extra-Pokal. Die Kids entschieden, welcher Oldtimer ihnen am besten gefallen hatte. Mit Modenschauen und musikalischen Darbietungen war das Rahmenprogramm in den drei Tagen wieder sehr abwechslungsreich. Der Veranstalter konnte sich über konstant gebliebene Besucher-Zahlen freuen. In diesem Jahr waren es wieder rund 20 000 Besucher, die sich über ein erlebnisreiches Wochenende freuten.