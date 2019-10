Reigen aus klassischen und modernen Melodien Baden-Baden (ar) - Clara Schumann, die wohl bekannteste deutsche Pianistin, wäre stolz auf die Schüler der nach ihr benannten Musikschule in Baden-Baden gewesen. Im Rahmen des Sommerfestes begeisterten die Auftritte der verschiedenen Instrumenten-Ensembles im Innenhof der Schule die zahlreichen kleinen und großen Besucher. (ar) - Clara Schumann, die wohl bekannteste deutsche Pianistin, wäre stolz auf die Schüler der nach ihr benannten Musikschule in Baden-Baden gewesen. Im Rahmen des Sommerfestes begeisterten die Auftritte der verschiedenen Instrumenten-Ensembles im Innenhof der Schule die zahlreichen kleinen und großen Besucher. Seit zwei Jahren leitet Ralf Eisler die Einrichtung in der Stephanienstraße in Baden-Baden. Und auch er hat besondere Beziehungen zu der im 19. Jahrhundert renommierten Musiker- und Komponistenfamilie, denn er hat an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf Musik studiert. So schließt sich ein Kreis, der zu neuem Schwung in der Baden-Badener Musikschule führt, unter anderem zum Wiederaufleben des Sommerfestes. "Wir zeigen heute alles, was wir hier an der Schule anbieten können", sagte Ralf Eisler. Aktuell werden rund 860 Schülerinnen und Schüler von den kleinsten Kindern im Musikgarten über Einzel- und Gruppenunterricht bis hin zum Musizieren im Ensemble und in Kooperation mit verschiedenen Musikvereinen von 45 Lehrkräften unterrichtet. Am Samstagnachmittag waren rund 150 Schüler in das musikalische Programm eingebunden. Das Percussion-Ensemble, das Gitarrenorchester, Streicher- und Saxofon-Ensemble, Querflöten, die Blockflöten-Kooperationen, die Bläserklassen, die Jazzband unter der Leitung von Toni Fröhlich und letztlich das generationenübergreifende Musikschulorchester unter Leitung von Ralf Eisler boten einen bunten Reigen an klassischen und modernen Melodien. Überall wimmelte es von kleinen und großen Musikern, die teils mit Notenheften, teils mit Instrumenten durch die Besucherreihen liefen, während aus den verschiedenen Klassenzimmern die unterschiedlichsten Töne zu hören waren. Auf viel Interesse stießen die Schnupperstunden am Schlagzeug, am Klavier, an der Violine oder der Gitarre, an der Querflöte, am Saxofon oder an der Klarinette. Und wer wollte, der durfte auch mal beim Gesangsunterricht schnuppern. Das komplette Team der Musikschule und des Fördervereins war an diesem Nachmittag im Einsatz, beantwortete Fragen von Eltern, interessierten Erwachsenen und war für die Bewirtung zuständig. "Can you feel the love tonight", spielten rund 20 Schüler zum Festausklang am Samstagnachmittag. Es war ihr zweiter öffentlicher Auftritt, für den sie begeisterten Beifall erhielten.

