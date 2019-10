Sport, Spiel und Spaß für die Jugend

(lsw) - Die Krankenhauslandschaft im Südwesten ist in einem gewaltigen Umbruch. Viele kleinere Krankenhäuser sind bereits geschlossen worden. So werde man beispielsweise im Ortenaukreis aus neun Krankenhäusern vier große und leistungsfähige Kliniken machen (Foto: dpa). » - Mehr

(hap) - Der Bezirksmittelstandstag der Mittelstandsvereinigung der CDU Nordbaden stellte am Samstag die Interessen der Wirtschaft in den Mittelpunkt. Einer der Gastredner im Kloster Lichtenthal war Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU, Foto: Hegmann). » - Mehr