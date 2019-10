Gewerbeentwicklung mit Hindernissen Baden-Baden (hez/hol) - Gewerbeflächen sind knapp in der Kurstadt. Daher muss die Verwaltung auch auf Gebiete zurückgreifen, deren Bereitstellung für gewerbliche Zwecke mit einigen Problemen verbunden ist.



Deutlich wird dies an der geplanten Entwicklung des Gewerbeparks "In der Hüfenau - westliche Erweiterung", mit der sich vor wenigen Tagen der Bau- und gestern der Hauptausschuss beschäftigten. Zur "Sicherung des Gewerbestandorts Baden-Baden" sollen im Ooser Gebiet Hüfenau, das im Norden des Gewerbegebiets Oos-West, im Dreieck zwischen B 3, der Firma Grenke und der Landesstraße nach Sandweier und Iffezheim liegt, rund 135 000 Hektar als Gewerbepark entwickelt werden. Bis sich auf dieser Fläche allerdings wirklich die Betriebe ansiedeln können, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Dies deutete im Bauausschuss auch Alexander Wieland von der stadteigenen Gewerbeentwicklung GmbH (GEBB) an, die die Erschließung des Gebiets übernehmen soll. Schwierigkeiten ergeben sich schon einmal aufgrund der Besitzverhältnisse, denn die Stadt bekommt es hier mit rund 270 Eigentümern zu tun. Eine ältere Flurkarte des Areals zeigt die große Zahl an streifenförmigen Grundstücken, die nebeneinanderliegen. Laut Wieland ist es Ziel der Verwaltung, die Grundstücke möglichst komplett in städtische Hand zu bekommen. Entsprechende Kaufangebote sollen bei den anstehenden Verhandlungen gemacht werden. Auch ein Scheitern



wird einkalkuliert



Dabei kalkuliert man auch ein mögliches Scheitern ein. So heißt es im Beschlussvorschlag der Verwaltung: "Wenn das Gebiet mangels Mitwirkungsbereitschaft der Grundstückseigentümer nicht entwickelt wird, trägt die Stadt die bis dahin angefallenen Kosten." Nötig ist es auch, dass dieses Bebauungsplangebiet erst einmal aus dem dort laufenden Flurbereinigungsverfahren entlassen wird. Eine weitere Unwägbarkeit ergibt sich aus der festgestellten PFC-Belastung eines beträchtlichen Teils (37 000 Hektar) des geplanten Gewerbeparks. Soweit dadurch Kosten entstehen, die nicht auf die jetzigen Eigentümer umgelegt werden können, sichert die Stadt der GEBB die finanzielle Risikoübernahme zu. Kritik gibt es an der Ausweisung dieser Gewerbeflächen wegen des Verbrauchs von wertvollen Flächen. Die Grünen haben deshalb am Donnerstag im Bauausschuss ebenso wie gestern im Hauptausschuss gegen den Gewerbepark "In der Hüfenau - westliche Erweiterung" gestimmt, der ansonsten aber in den beiden Gremien mehrheitlich auf Zustimmung stieß. Ein kleiner, unbelasteter Teilbereich von knapp 16 000 Hektar, der eigentlich auch zum Hüfenau-Areal gehört, wurde aus der Gewerbeparksfläche herausgenommen. Hierfür soll ein separates Bebauungsplanverfahren durchgeführt werden, um der Firma Grenke eine rasche Erweiterung zu ermöglichen. Dadurch würde sich auch die Zahl der Arbeitsplätze der Firma an diesem Standort deutlich erhöhen. Genannt wird diese Fläche "Gewerbepark Hüfenau - Erweiterung Firma Grenke", ihre Erschließung wurde von Bau- und Hauptausschuss einstimmig gebilligt. Die endgültige Entscheidung bei beiden Themen trifft nun der Gemeinderat, der am kommenden Montag, 22. Juli, erstmals in neuer Zusammensetzung mit erstarkten Fraktionen der Grünen, der FBB und der FDP sowie Vertretern der AfD tagt.

