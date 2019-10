Behördenruf 115: Dritter Anlauf nötig Von Harald Holzmann



Baden-Baden - Auch der zweite Anlauf war nicht erfolgreich: Der Hauptausschuss stimmte gestern nicht darüber ab, ob die bundesweite Behördenrufnummer 115 weiterhin in der Kurstadt gültig sein soll. Wegen einer extremen Kostenexplosion ist das Projekt in die Kritik geraten. Nun soll der Gemeinderat im Herbst beschließen, wie es weitergeht. Hintergrund



Eigentlich ist es ein toller Service für die Baden-Badener: Seit 1. Juli 2017 können Bürger ihre Anliegen montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 115 an die Stadtverwaltung richten. Die Anrufer landen in einem Servicezentrum in Karlsruhe, dessen Mitarbeiter den größten Teil der Anfragen telefonisch erledigen. Doch die Kosten für das Projekt sind explodiert. Statt der ursprünglich veranschlagten 50 000 Euro stellte der Karlsruher Anbieter der Stadt für die Jahre 2017 bis 2019 sage und schreibe 228 000 Euro in Rechnung. Und auch künftig soll der Service nicht 25 000 Euro im Jahr kosten, wie es bei der Einführung geheißen hatte, sondern 130 000 Euro. Diese Verfünffachung des Preises wollte der Hauptausschuss bereits im April nicht mittragen. Das böse Wort der "Abzocke" machte damals die Runde. Oberbürgermeisterin Margret Mergen, die sich für eine Fortführung des Projekts ausspricht, sah sich gezwungen, um eine Niederlage zu vermeiden, die Abstimmung über das Thema zu vertagen. Lediglich die bis einschließlich 2019 angefallenen Mehrkosten wurden abgenickt. Für gestern war nun der zweite Anlauf geplant. Der Hauptausschuss sollte in seiner letzten Sitzung in alter Zusammensetzung nun doch noch zustimmen - und zwar zu den gleichen Konditionen wie im April. Doch dazu kam es nicht. Offenbar hatte der Ältestenrat schon vor der Sitzung abgesprochen, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen. Jedenfalls erinnerte Fraktionssprecherin Beate Böhlen (Grüne) die OB vor Eintritt in die Tagesordnung daran, dass es etwas zu klären gebe, und Mergen gab daraufhin bekannt, dass über die Behördenrufnummer nun doch nicht abgestimmt werden soll. Es liefen noch Gespräche mit dem Anbieter aus Karlsruhe, sagte sie. Es gebe "ein Ringen um die Preisgestaltung". Deshalb könne sie dem Ausschuss keinen aktualisierten Beschlussvorschlag vorlegen. Sie wolle das Thema im Herbst erneut auf die Tagesordnung setzen. Ob es dann eine Mehrheit für eine Fortführung des Projekts über Jahresende hinaus gibt, dürfte vor allem davon abhängen, ob bei den Preisverhandlungen noch eine deutliche Verbesserung erzielt werden kann. Über die Betriebskosten hinaus hat die Stadtverwaltung zudem auch für die Werbung eine Menge Geld ausgegeben: Für die 115 wird unter anderem auf Bussen und Plakaten die Werbetrommel gerührt. Entsprechend groß ist die Nachfrage: 14 800 Anrufer wurden 2018 gezählt. Die Preissteigerung hat jedoch vor allem eine andere Ursache: Das Karlsruher Servicezentrum verlangt von der Stadt nicht wie ursprünglich geplant 1,21 Euro pro Telefonminute, sondern jedes Jahr deutlich mehr - im laufenden Jahr 2019 beispielsweise werden pro Minute 2,19 Euro berechnet. Einsparungen bei der Stadtverwaltung ergeben sich im Gegenzug aber nicht, wie es aus dem Rathaus heißt. Lediglich aus Imagegründen und wegen des Bürgerservices empfiehlt Mergen dennoch die Fortsetzung des Projekts. Eine Ablehnung wäre auch eine Niederlage für die OB, die die Einführung der 115 immer auch persönlich engagiert vorangetrieben hat.

