Gewinn für Schüler, Vereine und Musikschule

Bekanntermaßen gestaltet sich die Nachwuchsarbeit der Musikvereine im Bezirk Baden-Baden seit Jahren sehr schwierig. "Selbst im eher dörflichen Umfeld, wo sich die Bürger noch mehr mit ihren Vereinen identifizieren als in der Stadt, wird das Rekrutieren des Nachwuchses mit zunehmender Sorge betrachtet", erklärte Michael Koch, erster Vorsitzender des Musikvereins Harmonie Baden-Oos. Um diesem Kulturwandel entgegenzuwirken, hatte er die zündende Idee, in den zwei interessierten Grundschulen, der Grundschule Cité und der Theodor-Heuss-Schule, Bläserklassen einzurichten. Da dieser Unterricht jedoch in der Regelunterrichtszeit abgehalten werden muss, wäre das mit den ehrenamtlichen Mitgliedern des Vereins nicht zu realisieren gewesen. Glücklicherweise kam genau zum richtigen Zeitpunkt die Lösung in Form von Ralf Eisler, seit zwei Jahren neuer Leiter der Clara-Schumann-Musikschule. Er war begeistert von Kochs Idee, und so eröffnet die Kooperation mit der Musikschule die Möglichkeit, die musikalische Bläserausbildung in den Regelunterricht der Schulen einzubinden.

"Durch diese Maßnahme wird eine Win-win-Situation erzielt, von der alle Beteiligten profitieren", freute sich Eisler. Den Kindern werde frühzeitig der Zugang zur Musik ermöglicht, die musikalische Ausbildung in der Schule durch eine praktische Komponente ergänzt, die Auslastung der Musikschule erhöht und Nachwuchs für den Verein gewonnen.

Das Konzept sieht vor, in der zweiten Grundschul-Klasse mit der Elementarausbildung zu beginnen. Dazu gehört, das Lesen von Noten, das Verstehen der Dynamikzeichen und das Spielen erster Töne auf dem für das Kind am besten geeigneten Instrument. Es gibt die Wahl zwischen Holz- oder Blechblasinstrumenten. Die Siegmund-Kiener-Stiftung spendete der Grundschule Cité zwei kindgerechte Euphonien, was die musikalische Ausbildung in großem Maße unterstützt. Weil dieses Projekt natürlich noch wesentlich mehr Instrumente erfordere, werde der Musikverein Harmonie Baden-Oos für das nächste Schuljahr in Abstimmung mit der Musikschule neue Instrumente beschaffen, für die bereits Unterstützer gefunden wurden. Welche und wie viele Instrumente, das richte sich nach dem jeweils entstehenden Bedarf in den beiden Bläserklassen.

Im zweiten Ausbildungsjahr kommt die Bildung eines Schülerorchesters hinzu, und das dritte dient der weiteren Ausbildung und Entwicklung der Kinder. Nach dem Wechsel in weiterführende Schulen muss die individuelle Ausbildung durch Ausbilder des MV Harmonie Baden-Oos oder direkt durch die Musikschule erfolgen.

Aktuell werden an beiden Schulen insgesamt 33 Kinder, zehn in der Cité und 23 in der Theodor-Heuss-Schule, unterrichtet.