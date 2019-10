Neues Konzept für den Ehrenamtspreis der Stadt

Die Vereine können ab sofort Vorschläge für die Auszeichnungen bei der städtischen Ehrenamtsbeauftragten Ricarda Feurer abgeben. Sie informierte am Montag den gemeinderätlichen Hauptausschuss über ihre Arbeit als zentrale Anlaufstelle für Vereine und bürgerliches Engagement im Rathaus. Insgesamt gebe es in der Kurstadt 514 Vereine, 24 gemeinnützige Stiftungen und 180 bürgerschaftliche Initiativen ohne Vereinsstruktur, berichtete Feurer.

Das seien allerdings nur die Zahlen, die aus dem städtischen Vereinsregister hervorgingen, betonte sie. Wie viele "Karteileichen" es unter den Baden-Badener Vereinen gibt, sei unklar. So gebe es beispielsweise insgesamt neun eingetragene Polo-Vereine in der Stadt - allesamt hätten denselben Vorsitzenden. Die Vereinsrecherche werde fortgesetzt. In dem Zusammenhang appellierte Oberbürgermeisterin Margret Mergen an die Vereine, ihre Homepage aktuell zu halten und aktuelle Vereinsdaten an Ricarda Feurer weiterzugeben.

Ihre Arbeit beschränkt sich aber nicht auf die Recherche. So wurde seit dem Amtsantritt 2018 die Ehrenamtsbörse aufgebaut, es gab etwa 30 Fortbildungen für Ehrenamtliche, an denen mehr als 350 Menschen teilnahmen, und bei der Veranstaltung "Lange Straße des Ehrenamts" präsentierten sich im Juni 32 Vereine und Gruppierungen. Zudem gebe sie einen Newsletter für Ehrenamtliche heraus und sei in den sozialen Medien vertreten, sagte Feurer.

Der neu konzipierte Ehrenamtspreis soll am 25. Oktober im Rahmen einer Festveranstaltung auf der Eventbühne der Euraka in der Cité verliehen werden. Die Ausschreibungsunterlagen werden laut Feurer bis zu den Sommerferien vorliegen. Vereine und Gruppierungen können aber bereits Vorschläge per E-Mail an ehrenamt@baden-baden.de einreichen. Auszeichnungen wird es in den drei Kategorien "jung", "langjährig" und "herausragend" geben.

Internet-Plattform





für Vereine geplant



Geplant ist zudem die Etablierung einer digitalen Vereinsplattform. Gemeinsam mit den Städten Ettlingen und Bretten will die Kurstadt dafür Geld vom Land bekommen. Auf der Plattform sollen sich kurstädtische Vereine mit ihren Aktivitäten und ihrem Angebot präsentieren und informieren können - beispielsweise über die Hallenbelegung und über Fördermöglichkeiten. Mergen lobte Feurers Engagement. Sie bringe "sehr viel Herzblut" ein.

Zuspruch gab es auch aus den Reihen der Fraktionen. Kurt Hochstuhl (SPD) meinte, die Arbeit Feurers tue der Stadt gut. Beate Böhlen (Grüne) bezweifelte allerdings, dass die Eventbühne in der Cité ausreichend groß für den im Oktober geplanten Festabend ist. "Dort ist Platz für 300 Menschen und wir haben mehr als 500 Vereine. Wie soll das gehen?", fragte sie und regte an, die Veranstaltung in einen größeren Raum zu verlegen. Rolf Pilarski (FDP) stellte fest, dass es für Vereine immer schwerer sei, aktive Mitglieder zu finden. Er begrüßte es, dass Feurer bei dem Thema Hilfestellung leiste.

