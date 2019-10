Pitchen und putten im Kleinen

Gernsbach

Aus Leidenschaft zum Hockey-Sport Gernsbach (ueb) - Die lauten Zurufe galten am zurückliegenden Wochenende nicht etwa gemütlich trabenden Elchen, wie der Name "Elchturnier" vermuten lässt. Es war die lautstarke Stimmung der Hockeyspieler auf dem Gernsbacher Hockeyfeld an der Badner Straße (Foto: ueb).

Kuppenheim

Frieböse: "Tolle Runde gespielt" Kuppenheim (rap) - Der SV 08 Kuppenheim hat in der vergangenen Saison abgeliefert und in der Fußball-Verbandsliga einen bärenstarken sechsten Platz sechs belegt. Im BT-Interview erläutert Trainer Matthias Frieböse die Gründe für den Höhenflug und blickt bereits in die Zukunft (Foto: Seiter).

Hamburg

WM-Härtetest für neues Beach-Paar Hamburg (dpa) - Zum zweiten Mal spielen die besten Beachvolleyball-Profis ihre WM in Deutschland aus. Die Fans in Hamburg achten besonders auf Laura Ludwig (Foto: dpa). Für die Olympiasiegerin wird es eine WM mit Risiko, da sie mit Neu-Partnerin Margareta Kozuch antritt.

Rennes

Beschwingt ins Viertelfinale Rennes (red) - Im Teambus der deutschen Fußball-Frauen herrschte nach dem souveränen Viertelfinal-Einzug ausgelassene Stimmung. Laut singend und klatschend feierten Spielführerin Alexandra Popp und ihr Team das 3:0 gegen Nigeria, wie auf einem Twitter-Video zu sehen ist (Foto: dpa).