Die Welt etwas glücklicher machen

Baden-Baden - Ganz besondere Bilder, die beruhigend wirken sollen, malt Diana Wunsch aus Ebersteinburg. Dafür verwendet sie echtes Blattgold.

Diana Wunsch wurde zwar in Triberg im Schwarzwald geboren, aber nur, weil die Eltern im Urlaub dort waren und ihr Baby es nicht abwarten konnte. Ansonsten ist sie ein Urgewächs a us Ebersteinburg, wo sie aufgewachsen und zur Grundschule gegangen ist. Danach besuchte sie weiterführende Schulen in Baden-Baden und machte eine Ausbildung zur Fotografin. Anschließend übernahm sie für vier Jahre die Filialleitung eines Fotoservice in der Fußgängerzone, um dann als selbstständige Fotografin zu arbeiten.

Abgesehen davon hat sie seit ihrer Kindheit gerne gemalt. "In Kunst hatte ich immer die Note 1", sagt Wunsch. Während sie in Bühlertal lebte, lernte sie die Airbrush-Technik und malte damit Firmenlogos auf Seide. "Damit war ich richtig erfolgreich." 1994 zog sie nach Baden-Baden und wohnte am Sonnenplatz in dem Haus mit in den drei Türmchen, die kürzlich abbrannten. "Das hat mir sehr weh getan, ich hatte so eine schöne Zeit dort."

Diana Wunsch ist auch nur deshalb dort ausgezogen, weil sie geheiratet und ihre Tochter Anna-Maria bekommen hatte. Mit ihrer kleinen Familie zog sie 1998 wieder nach Ebersteinburg, wo sie nach wie vor lebt und arbeitet.

Die Malerei betrieb sie hobbymäßig weiterhin. Bis sie eines Nachts davon träumte, dass sie goldene Bilder malen würde. Dieser Traum hat sie nicht mehr losgelassen, und sie begann zu experimentieren. Im Laufe der Zeit kristallisierte sich die Richtung heraus, in die es gehen sollte. "Ich wollte keine normalen, sondern Wohlfühlbilder machen."

Und so entstanden Schritt für Schritt ihre Werke - geometrisch exakte Formen in einer selbstentwickelten 3D-Technik, mit 24 Karat Blattgold veredelt.

Ihre Bilder sollen aufhellend und beruhigend auf Körper, Geist und Seele wirken. Nicht ohne Grund werden schon seit Langem in der Homöopathie "Aurum metallicum Globuli" zum Beispiel gegen Schmerzen und trübe Stimmung eingesetzt. Vielleicht sind die großformatigen Bilder von Diana Wunsch deshalb ein Geheimtipp für Wartezimmer in Arztpraxen.

Schwierig war es anfangs, die fertigen, vergoldeten Formen auf die bewegliche Leinwand zu bringen, weil sie aus Gips waren, der nach dem Trocknen sehr brüchig und anfällig war. Deshalb tüftelte die Künstlerin so lange an einer Alternative herum, bis sie endlich die richtige Mischung gefunden hatte. Welche, bleibt ihr Geheimrezept. Auf jeden Fall halten ihre Werke jetzt so gut, dass sie selbst den langen Transport nach New York unversehrt überstanden haben. Dort hingen sie bis vor Kurzem in der "Agora Gallery" im Künstlerviertel Chelsea, die durchs Internet auf Diana gestoßen war und sie zu einer Ausstellung eingeladen hatte.

Zur Vernissage ist sie mit Tochter Anna-Maria dort gewesen. Diese mischte mit Bollenhut und Schwarzwaldmädel-Tracht den Times Square auf. "Das war ein Aufsehen, dass die Autos stehen geblieben sind", erinnert sich Diana Wunsch lachend. Mit ihrer bodenständigen, erfrischend natürlichen Ausstrahlung eroberte sie die Herzen der amerikanischen Kunstfans im Nu. Sie kann ihre nicht verkauften Werke gleich dort lassen, da bereits die nächste Galerie eine Ausstellung damit bestücken möchte.

Wunsch selbst sieht sich als ganzheitliche Künstlerin. Kreativität bedeutet für sie die Möglichkeit, Harmonie auszudrücken. Die Mischung aus Persönlichkeit, Technik und Kreativität, kombiniert mit Herz und Seele sowie der Brillanz von Gold, machen die faszinierende Aussagekraft ihrer Bilder aus. Und deshalb glaubt man ihr aufs Wort, wenn sie sagt: "Ich möchte die Welt etwas fröhlicher, heller und glücklicher machen."