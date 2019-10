Neue Schilder

In Zusammenarbeit mit dem Schwarzwaldverein wurde das Beschilderungskonzept erarbeitet. Das im Schwarzwald übliche System wurde dabei übernommen. Jeder Standort erhält dabei einen eigenen Namen. So heißt der Standort, an dem das nebenstehende Foto unweit der Mariengrotte Vormberg entstand, "Grotte 208". Die Bezeichnung ist gleichzeitig ein Punkt, der bei Notfällen den Rettungskräften über Geodaten den Einsatzort zeigt. Die Zahl bedeutet die Höhe über Normalnull.

"Bereits ab den S-Bahn-Haltestellen Sinzheim und Sinzheim-Nord können Wanderer mithilfe der Standortmarkierungen auf sicheren Wegen beispielsweise den Fremersberg oder die Yburg erreichen", erläuterte Gerd Seiert, der seit zwei Jahren Vorsitzender der Gruppe Yburg des Schwarzwaldvereins ist. "Der Schwarzwaldverein organisiert nicht nur Wandertouren, sondern kümmert sich auch um die strukturellen Maßnahmen", so Seiert. Bei der Delegiertenversammlung vor knapp drei Wochen in Konstanz habe Ministerpräsident Winfried Kretschmann das großartige bürgerschaftliche Engagement der zahlreichen Aktiven in den Ortsvereinen hervorgehoben, ohne die das alles nicht möglich wäre.

Bürgermeister Ernst freute sich, dass durch die Initiative des Ortsvereins die Beschilderung optimiert wurde. Zusammen mit dem Bauhof seien die richtigen Standorte festgelegt worden. Das sei oft nicht so einfach gewesen, berichtete Bauhofmitarbeiter Michael Burkard. Mittels maschineller Hilfe seien Wurzelhülsen in die Erde getrieben worden, in welche dann die Pfähle gesteckt werden konnten. Nahezu zwei Jahre dauerte die Vorbereitung für die Aktion. Nach Planung und Festlegung der Standorte sind die Hinweisschilder gefertigt worden, die neben Zielen und Kilometerangaben auch Piktogramme über Einkehrmöglichkeiten oder Parkplätze enthalten können. Über drei Monate verteilt, wurden die Schilder nach und nach vom Bauhof aufgestellt. Die Kosten für die Herstellung der Schilder seien überschaubar und würden von der Gemeinde getragen, so Erik Ernst.