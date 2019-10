Weiterer TGV-Halt in Oos: Signale auf Grün

Oberbürgermeisterin Margret Mergen setzt sich gemeinsam mit Politikern vor Ort seit Jahren für einen weiteren TGV-Halt in Baden-Baden sein. Politische Unterstützung erhielt sie jetzt laut einer Mitteilung von Andreas Jung, dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Bundestagsfraktion. Der Baden-Badener Bundestagsabgeordnete Kai Whittaker hatte mit Andreas Jung ein Gespräch über das Thema organisiert. "Mit unserer Geschichte und als internationaler Wirtschafts-, Kultur- und Tourismusstandort hat Baden-Baden starke Wechselwirk ungen mit Frankreich. Deshalb halte ich es für notwendig, dass Baden-Baden auch auf der Strecke nach Paris an das TGV-Netz angebunden wird", so die OB. Bislang hält der TGV nur auf der Strecke Frankfurt-Marseille einmal am Tag in der Kurstadt. Passagiere, die nach Paris fahren wollen, müssen den Umweg über Karlsruhe nehmen.

Der neue DB-Konzernbeauftragte für Baden-Württemberg, Thorsten Krenz, habe signalisiert, dass die DB einem TGV-Halt in Baden-Baden offen gegenüberstehe. Dieser müsse jedoch von der SNCF angemeldet werden. Wegen der dichten Belegung der Rheintalstrecke sei dies nicht einfach, aber machbar, so Whittaker. Als Vorsitzender der deutsch-französischen Parlamentariergruppe zeigte sich Jung laut Mitteilung sehr interessiert. "Gerne unterstütze ich die Forderung, einen weiteren TGV-Halt in Baden-Baden einzurichten", wird Jung zitiert.