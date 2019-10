Grundschüler bezaubern die Zuschauer

Baden-Baden

Kostenloses Konzertvergnügen Baden-Baden (co) - Zum kostenlosen Konzertvergnügen der Baden-Badener Philharmonie strömten zahllose Besucher in den Kurpark. Es war der Auftakt für die Open-Air-Konzerte, die auch in diesem Sommer wieder die Kurmuschel mit Leben füllen sollen (Foto: Hecker-Stock). » Weitersagen (co) - Zum kostenlosen Konzertvergnügen der Baden-Badener Philharmonie strömten zahllose Besucher in den Kurpark. Es war der Auftakt für die Open-Air-Konzerte, die auch in diesem Sommer wieder die Kurmuschel mit Leben füllen sollen (Foto: Hecker-Stock). » - Mehr

Rastatt

Riesenspaß beim Karneval der Tiere Rastatt (ueb) - Der Tanz-Raum Rastatt führte in Kooperation mit dem Ludwig-Wilhelm-Gymnasium in der Aula das Tanztheater "Karneval der Tiere" auf. Mehr als 140 Beteiligte hatten sichtlich Spaß bei diesem Tanzstück, das für Kinder in jedem Alter eine passende Rolle bot (Foto: Uebel). » Weitersagen (ueb) - Der Tanz-Raum Rastatt führte in Kooperation mit dem Ludwig-Wilhelm-Gymnasium in der Aula das Tanztheater "Karneval der Tiere" auf. Mehr als 140 Beteiligte hatten sichtlich Spaß bei diesem Tanzstück, das für Kinder in jedem Alter eine passende Rolle bot (Foto: Uebel). » - Mehr

Forbach

Frimmenbesen Musik und Chrom Forbach (mm) - Ein voller Erfolg war der Tag der Vereine in Gausbach. Diese präsentierten ihre vielfältigen Angebote. Vom Binden von Frimmenbesen über eine Ausstellung mit chromblitzenden Motorrädern über Gesang und Blasmusik bis zum Sport reichte das Spektrum (Foto: vgk). » Weitersagen (mm) - Ein voller Erfolg war der Tag der Vereine in Gausbach. Diese präsentierten ihre vielfältigen Angebote. Vom Binden von Frimmenbesen über eine Ausstellung mit chromblitzenden Motorrädern über Gesang und Blasmusik bis zum Sport reichte das Spektrum (Foto: vgk). » - Mehr

Baden-Baden

Kreative Bühnenmaler Baden-Baden (co) - Große Kreativität haben die Bühnenmaler und -plastiker der Louis-Lepoix-Schule bei ihrem Abschlussprojekt bewiesen. Gemeinsam mit einer Klasse aus dem Fachbereich Veranstaltungstechnik entwickelten sie eigenständig ein Theaterstück (Foto: Hecker-Stock). » Weitersagen (co) - Große Kreativität haben die Bühnenmaler und -plastiker der Louis-Lepoix-Schule bei ihrem Abschlussprojekt bewiesen. Gemeinsam mit einer Klasse aus dem Fachbereich Veranstaltungstechnik entwickelten sie eigenständig ein Theaterstück (Foto: Hecker-Stock). » - Mehr