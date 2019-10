Städtische Parkgaragen sollen einladender werden

Bühl

Festival lockt viele Besucher an Bühl (em) - "Komm zum Festival" lockte über 150 Besucher zwischen vier und 65 Jahren auf das Gelände des Jugendzentrums Komm. Geboten wurden ein Skate-Contest, Workshops, die allesamt sehr gut angenommen wurden, und ein Konzert in der Skaterhalle am Abend (Foto: em). » Weitersagen (em) - "Komm zum Festival" lockte über 150 Besucher zwischen vier und 65 Jahren auf das Gelände des Jugendzentrums Komm. Geboten wurden ein Skate-Contest, Workshops, die allesamt sehr gut angenommen wurden, und ein Konzert in der Skaterhalle am Abend (Foto: em). » - Mehr

Gaggenau

Friedhofskonzept vorgestellt Gaggenau (for) - Gärtner Albert Kamm war von der Stadt Gaggenau dazu beauftragt worden, ein neues Konzept für den Bergfriedhof Ottenau zu erstellen. Dieses präsentierte er am Dienstagabend den Bürgern. Künftig soll der Friedhof einen parkähnlichen Charakter erhalten (Foto: for). » Weitersagen (for) - Gärtner Albert Kamm war von der Stadt Gaggenau dazu beauftragt worden, ein neues Konzept für den Bergfriedhof Ottenau zu erstellen. Dieses präsentierte er am Dienstagabend den Bürgern. Künftig soll der Friedhof einen parkähnlichen Charakter erhalten (Foto: for). » - Mehr