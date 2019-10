Und im Kino lief "SOS im Weltraum"

"Business as usual", heißt es im Englischen, und diese Devise galt weitgehend auch in der Kurstadt. Das übliche Veranstaltungsprogramm ließ man sich von den Geschehnissen im Weltraum und durch die Übertragungen in Funk und Fernsehen nicht beeinträchtigen. Dies wurde schon beim Start von Apollo 11 am 16. Juli 1969 gegen 14.30 Uhr deutlich. Gesprochen wurde an diesem Tag an der Oos eher über den 17. Rosenneuheiten-Wettbewerb. Im Kino "Metropol" wurde genau zu dieser Zeit unter dem Motto "Das gab's nur einmal, das kommt jetzt wieder" der Film "Bel Ami" mit Vera Tschechowa und Willi Forst aus dem Jahr 1939 gezeigt.

Richtig spannend wurde es dann am Sonntag und Montag, 20. und 21. Juli, mit der Landung der beiden Astronauten und ihrem fast 22-stündigen Aufenthalt auf dem Mond. Und in Baden-Baden: Gumpenfest, Reiherfest, Modeball und gemeinsamer Auftritt der Zirkusse Busch und Roland auf dem Waldseeplatz. Letztere gaben auch am Abend der Landung eine Vorstellung.

Und in den Baden-Badener Kinos konnten alle, die nichts mit dem Weltall am Hut hatten, unter anderem "Die Folterkammer des Dr. Fu Man Chu" oder "Das Mädchen Irma la Douce" anschauen.

Aber so ganz "mond- und raumfahrtfrei" blieb die Kurstadt dann doch nicht. So wurden die Fernsehübertragungen von den Geschehnissen auf dem Erdtrabanten sogar im Weinbrennersaal des Kurhauses gezeigt. Dies erforderte eine Umstellung der Kurkonzerte, die an der Oos sozusagen zum täglichen Leben gehören.

Fernseher (sogar in Farbe, wobei das Farbfernsehen erst knapp zwei Jahre vorher in Deutschland eingeführt worden war) stellte auch die Stadtsparkasse in ihrer Schalterhalle auf. Ein Baden-Badener Uhrengeschäft zeigte in seinem Schaufenster das Cockpit-Instrumentarium der Astronautenkapsel. Und man versicherte, dass die US-Raumfahrtbehörde NASA auf die gleichen Systeme zurückgreife, die auch in den Armbanduhren dieses Geschäfts für "extreme Ganggenauigkeit" sorgen würden.

Ein Baden-Badener Kino war der Meinung, den passenden Film für den Tag der Mondlandung ins Programm genommen zu haben. Sein doch ziemlich beunruhigender Titel lautete: "SOS im Weltraum". Etwas sachlicher wurde es im gleichen Filmtheater dann zwei Tage später. Apollo 11 befand sich gerade auf der Rückreise, da zeigte man die Dokumentation "Ich greife nach den Sternen" über Wernher von Braun, der als Wegbereiter der Raumfahrt zum Mond gilt.

Später sagte man, dass die erste Mondlandung auch eine "Sternstunde des Rundfunks" war. Für viele Menschen wurde das Radio zu einer "Brücke in den Weltraum" - und dies betraf nicht nur diejenigen, die noch keinen Fernsehapparat besaßen. Vielmehr gaben nicht wenige Menschen während der Apollo-11-Mission dem Rundfunk als Informationsmedium den Vorrang. Sie schauten sich die Bilder am Fernseher an, der aber auf stumm geschaltet wurde. Für den richtigen Ton sorgten die Radioreportagen.

Und hier war der Baden-Badener Südwestfunk ganz besonders gefordert, wo natürlich Hochbetrieb herrschte. Die Neugier der Hörer erwies sich als so groß, dass man sogar zusätzliche Informationssendungen über die Mondmission ins Programm nahm. Gut, dass der damalige SWF-Korrespondent in Washington, Robert Röntgen, auch technisch sehr versiert war, denn er sollte im Rundfunk über den Apollo-Start berichten. Doch die kleine Schaltzentrale war zu spät geliefert worden, und kein Techniker konnte sie mehr anschließen. Röntgen baute die Apparatur schließlich selbst zusammen, und während er über den Start der riesigen Saturn-V-Rakete berichtete, lag der heiße Lötkolben noch neben dem Mikrofon.

An den Tagen der Landung und des eigentlichen Aufenthalts auf dem Mond wurde in zahlreichen Büros des Südwestfunks auf der Baden-Badener Funkhöhe rund um die Uhr gearbeitet. Die Sekretariatsräume glichen einer Wurstbraterei, und auch viele Mitarbeiter, die mit dem aktuellen Verlauf der Sendungen nichts zu tun hatten, weigerten sich, nach Hause zu gehen.

Korrespondent Röntgen schaffte es auch, den Original-Apollo-Funkverkehr in die Sendungen zu bringen. Nur einmal fehlten ihm fast die Worte. Als Armstrong und Aldrin mit der Landefähre aufsetzten, war er so bewegt, dass ihm am Ende des Satzes "Die Menschheit hat zum ersten Mal einen Vertreter auf den Mond geschickt" die Stimme versagte.