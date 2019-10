Vandalen: Polizei bittet um Mithilfe

Umgestürzte Bänke, überquellende Mülleimer, überall Glasscherben und Brandflecken auf den Tischen wegen direkt auf dem Holz benutzter Einmalgrills: Die immer wieder blinde Zerstörungswut bei der Rebberghütte könnte sie dauerhaft frustrieren und alles hinschmeißen lassen - die ehrenamtlich dort immer wieder aufräumenden Mitglieder des Vereins Neuweierer Rebläuse. Sie kümmern sich seit Jahren um das Areal. Deren Vorsitzender Bernhard Moser hat sich schon oft über die unmöglichen Zustände beklagt, auch kürzlich in der Sitzung des Ortschaftsrats Rebland.

Moser und seine anwesenden Mitstreiter Joachim Merkel und Werner Blödt wirken ziemlich deprimiert, als sie aufzählen, was alles in den vergangenen Jahren kaputtgemacht worden ist. Zwei Wochen, nachdem eine neue Tischplatte aufgebracht worden sei, hätten Unbekannte darauf gegrillt, obwohl Grillen dort oben verboten ist. Darauf weist auch ein Schild - inzwischen auch von Raudis ziemlich beschädigt - hin. Bänke würden "den Berg runter in die Reben geschmissen", obwohl dafür ganz schön Kraftaufwand nötig sei. Und die Stützpfähle von Rebstöcken aus der gesamten Badischen Region, die dort anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Badischen Weinstraße in einem kleinen Rebgarten gepflanzt worden seien, seien ebenso umgeknickt worden wie einige Rebstöcke.

Oftmals schalle der Lärm mitten in der Nacht - laute Musik oder Geschrei - bis in den Ort hinunter. Die Hütte selbst ist von der Rheinebene aus nicht, sondern nur von dem hinteren Teil Neuweiers sichtbar. "Vor allem, wenn schönes Wetter ist, werden hier Partys gefeiert", sagte Joachim Merkel. Und hinterher sehe es meistens aus "wie Kraut und Rüben". Und das an "einem der schönsten Plätze der Stadt", betonte Stadtpressesprecher Roland Seiter, "mit einem traumhaften Blick in die Rheinebene und den Schwarzwald".

Der Leiter des zuständigen Polizeireviers in Bühl, Walter Kautz, kennt das Problem, und an der Hütte komme in den warmen Monaten vorsorglich immer wieder eine Streife vorbei. Aber das Gebiet des Polizeireviers sei eben auch groß. Es erstrecke sich inklusive des Baden-Airparks am Rhein entlang bis Helmlingen und über Ottersweier nach Herrenwies bis ins Rebland. Das Wichtigste sei, dass nicht nur negatives Verhalten wie laute Musik gemeldet werde, sondern auch dann, wenn man auch nur wisse, dass dort gefeiert werde.

Das Problem habe sich noch verschärft, erklärte Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner, da die Grillhütte beim Neuweierer Steinbruch seit vergangenem Jahr wegen Steinschlag- und Einsturzgefahr nicht mehr benutzt werden könne. Aber es gebe ja die am Nöllele, die man mieten kann.

Die Polizei werde so zeitnah wie möglich an der Rebschutzhütte aufkreuzen, wenn sie informiert worden sei, einen Verantwortlichen ermitteln, die Personalien aufnehmen und am nächsten Tag nachschauen, ob ordentlich aufgeräumt worden sei, versicherte Kautz. Oftmals könne nicht sofort eine Streife geschickt werden, bat er aber auch um Verständnis, aber sobald als möglich. Das Lagezentrum in Offenburg wisse, wo sich Streifenfahrzeuge befinden, und würde auch eine aus Baden-Baden vorbeischicken, wenn diese näher dran und nicht anderweitig beschäftigt sei. Die Polizei sei rund um die Uhr, Tag und Nacht im Einsatz. Deshalb brauche sich niemand scheuen, in solchen Fällen immer anzurufen: (0 72 23) 99 09 70 oder 110. Ganz besonders wichtig sei es, dies zeitnah zu tun, ergänzte Peter-Johannes Scholz, Leiter des Bezirksdienstes des Polizeireviers Bühl. Umso größer sei die Wahrscheinlichkeit, dort noch jemanden anzutreffen. Wer etwas mitbekommen, solle "keine Hemmungen haben", sich zu melden.

Zwar fahren viele dort mit dem Auto hoch, aber eigentlich ist hier nur landwirtschaftlicher Verkehr erlaubt, auch wenn bisher "keiner was gesagt hat", ergänzte Ortsvorsteher Ulrich Hildner. Er dankte den "Rebläusen" für ihren unermüdlichen Einsatz bei der Rebschutzhütte.