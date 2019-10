Nach Sanierung wird Fahrt zum Gipfel teurer

Weisenbach

Urgestein der Kommunalpolitik Weisenbach (mm) - Stehender Applaus war Zeichen der Wertschätzung an Gottfried Lang (links). Nach 40 Jahren trat das Urgestein des Weisenbacher Gemeinderats, wie ihn Uwe Rothenberger in seiner Laudatio nannte, am Mittwoch von der kommunalpolitschen Bühne ab (Foto: mm)..

Loffenau

Neue Decke in Teilbereich Loffenau (uj) - Die Teufelsmühlstraße weist in teilweise auf. Eine grundlegende Sanierung scheitert an den Kosten. Der oberste Teil zwischen Grenzertparkplatz und Teufelsmühle soll eine neue Decke bekommen. Ansonsten sind Ausbesserungen geplant (Foto: Gangl).