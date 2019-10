Der Startschuss ist gefallen

Von Nina Ernst



Baden-Baden - Ein Hauch von Berlin liegt in der Luft - oder besser gesagt in Baden-Baden. Orientiert am Vorbild des Olympiastadions der Hauptstadt wartet das erneuerte Aumattstadion mit blauen Kunststoffbelägen auf. Gestern hat Bürgermeister Alexander Uhlig die leichtathletischen Anlagen und den Rasenplatz wieder ihren Bestimmungen übergeben.



Es kann im "zentralen Stadion für die Vereine", so Uhlig, nun wieder gekickt, gelaufen, gesprintet, gesprungen, gestoßen und geworfen werden. Nachdem im ersten Schritt der Sanierungsmaßnahmen der neue Kunstrasenplatz gebaut worden war, begann man im Herbst vergangenen Jahres mit dem zweiten Bauabschnitt. Sukzessive habe das Fachgebiet Park und Garten so das Stadion aufbereitet, führte der Bürgermeister sichtlich erfreut über das Ergebnis aus. Vorenthalten blieb es dem Sportbegeisterten trotzdem, den Rasen in Fußballmontur zu testen - das übernahmen gestern die Neunt- und Zehntklässler des Markgraf-Ludwig-Gymnasiums (MLG), die gegeneinander antraten. Immerhin durfte Uhlig am Anspielpunkt den ersten Ball spielen - und schon nach gut 30 Sekunden fiel das erste Tor. Vielleicht ein Zeichen für künftige Erfolge auf dem neuen Grün? Vom hohen Stellen- und Nutzwert, den das Stadion auch für die Schulen der Stadt hat, zeugte zudem der Auftritt der Schüler des Gymnasiums Hohenbaden, die mit ihrem 75-Meter-Sprint die in frischem blau strahlende Laufbahn einweihen durften. Auch hier ließ es sich Uhlig nicht nehmen, die Mädchen und Jungs mit seinem Startschuss auf die Bahn zu schicken. Schon heute steht der erste Härtetest für die neuen Anlagen beim SCL-Heel-Power-Check an, und in der kommenden Woche müssen sie diversen Bundesjugendspielen standhalten. Die Gesamtkosten von Rasenplatz und Leichtathletik-Anlagen liegen bei rund 865 000 Euro. Mit circa 165 000 Euro fördert das Regierungspräsidium Karlsruhe die Maßnahme, was laut Uhlig die Höchstförderung für so eine Anlage ist. Der Stadt sei es diese Investition wert gewesen, denn "wenn man an Leichtathletik in Baden-Baden denkt, denkt man gleich ans Aumatt", sagte Uhlig. Neben den neuen Kunststoffbelägen wurden auch neue Anlagen für Weitsprung, Kugelstoßen und Diskuswerfen realisiert. Der Rasenplatz bekam unter anderem ein neues Bewässerungssystem und die Rasendecke wurde saniert. Außerdem habe man weitere Pläne, verriet Uhlig: Ein neues Funktionsgebäude und zwei Beachvolleyballfelder sollen errichtet werden, und man will den Jugendtrainingsplatz sanieren. Lediglich "auf dem Bildschirm" habe man dagegen ein anderes Thema, sagte Michael Schiem vom Fachgebiet Park und Garten auf Nachfrage: Zurzeit wird von der EU geprüft, ob es verboten wird, Kunstrasenplätze weiterhin mit Granulat zu füllen, da durch das Granulat tonnenweise Mikroplastik in die Umwelt gelangt. Bevor man aktiv Pläne für eventuelle Umrüstungen mache, wolle man "abwarten bis Handlungsanweisungen kommen", erklärte Schiem.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

BKV-Senioren feiern Geburtstag Baden-Baden (ar) - Den 30. Geburtstag feierten die BKV-Senioren mit Kuchen und musikalischer Unterhaltung am Dienstagnachmittag im Kurhaus-Restaurant. Musikalisch gestaltet wurde der Nachmittag von Thomas Schindler am Keyboard und Karlheinz Eisen mit seinem Alphorn (Foto: ar). » Weitersagen (ar) - Den 30. Geburtstag feierten die BKV-Senioren mit Kuchen und musikalischer Unterhaltung am Dienstagnachmittag im Kurhaus-Restaurant. Musikalisch gestaltet wurde der Nachmittag von Thomas Schindler am Keyboard und Karlheinz Eisen mit seinem Alphorn (Foto: ar). » - Mehr Baden-Baden

Sportler der Kurstadt geehrt Baden-Baden (co) - Handballerin Laetitia Quist und Geher Carl Dohmann sind bei der Sportlerehrung als Sportler des Jahres ausgezeichnet worden, der Kunstradsport Rebland Varnhalt wurde zur besten Mannschaft gekürt. Zudem wurden viele weitere Preise vergeben (Foto: Hecker-Stock). » Weitersagen (co) - Handballerin Laetitia Quist und Geher Carl Dohmann sind bei der Sportlerehrung als Sportler des Jahres ausgezeichnet worden, der Kunstradsport Rebland Varnhalt wurde zur besten Mannschaft gekürt. Zudem wurden viele weitere Preise vergeben (Foto: Hecker-Stock). » - Mehr